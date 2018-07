Zu dem Aufsatz „Finden Sie, daß mein Kunde sich richtig verhält?“ (in der „Zeit“ vom 4. Mai) sandte uns die „Interessengemeinschaft der Inhaber von Krediten mit Reichsgarantien“ (Sitz Düsseldorf, Goethestraße 42) eine ausführliche Stellungnahme, die wir im folgenden mit einigen unwesentlichen Kürzungen wiedergeben,

In dem erwähnten Aufsatz wird den Großschuldnern der geschlossenen Berliner Banken Zahlungsunwilligkeit“ vorgeworfen und wird gesagt, daß sie fünf Jahre Zeit gehabt hätten, sich auf ihre Zahlungspflicht zu besinnen. Sie verachten jetzt, durch mehr oder minder naive Gesetzentwürfe ihre Entlastung herbeizuführen,

Seit 1935 sind diese sogenannten Großschuldner durch Befehle des Reichs. gezwungen worden, zuerst zur Ersparung von Devisen, später zur Aufrüstung, Fabrikationsanlagen vorwiegend im Dsten zu errichten, deren privatwirtschaftliche Rentabilität von vornherein zweifelhaft war. Um diese Anlagen zu finanzieren, wurde die Privatwirtschaft gezwungen, erhebliche Eigenmittel aufzubringen. Daneben veranlaßte das Reich, aus etatrechtlichen Gründen, Bankenkonsortien zur Vergabe großer Investitionskredite, die in den meisten Fällen keine bankmäßige Deckung im Objekt hatten. Dafür erhielten die Banken eine Reichsbürgschaft. Daneben erhielten die Kreditnehmer in der Regel (in Form sogenannter Risikoklauseln) Entlastungszusagen, teils von den Reichsnstanzen, teils von den kreditgebenden Banken.

Die Schuldner haben die auf diese Weise erachteten Anlagen fast überall durch Zerstörung, Demontage oder Enteignung ganz verloren oder in einzelnen Fällen infolge ihrer kriegsbedingten Verwendungsmöglichkeit nur in entwertetem Zustand behalten. Die öffentliche Hand hat ihre privatrechtlichen Garantiezusagen, die durch das Umstellungsgesetz nicht erfaßt, also voll wirksam sind, bisher nicht eingelöst. Die Banken aber, die die Verpflichtungen ihrer westdeutschen Niederassungen mit 6,5 v. H. erfüllen und durch die 15. DVO zum Umstellungsgesetz wegen ihrer Verbindlichkeiten aus ostdeutschen Niederlassungen überhaupt nicht in Anspruch genommen werden können, glauben sich nicht an die öffentliche Hand als ihren Auftraggeber und Bürgern halten zu können, sondern an die Schuldner, die ja ihr eigenes investiertes Vermögen völlig verloren haben. Dabei treten als Gläubiger in vielen Fällen Banken auf, die zu 100 v. H. der öffentlichen Hand gehören. Soweit Bankenkonsortien Kreditgeber waren, sind etwa 1/3 der beteiligten Gläubigerbanken in öffentlichen Händen. Wirtschaftlich handelt es sich zudem überall um die Interessen der öffentlichen Hand, welche die Bankvermögen und das alte Reichsvermögen übernommen hat, aber dennoch bisher den Schuldnern dieser Kredite die Aufrechnung nicht gestattet, obwohl die Schuldner gleiche oder höhere Gegenforderungen aus dem gleichen Komplex besitzen.

Daneben hat sich der Industrie- und Handelstag einer anderen Gruppe von Schuldnern angenommen. Diese Schuldner haben auf Grund der Anweisung des Reichs (über die Finanzierung von Wehrmachtsaufträgen) Betriebsmittelkredite aufnehmen müssen, für die sie ihre Forderungen an das Reich abzutreten und oft weitere Sicherungen zu geben hatten. Das Reich bürgte den Banken gegenüber mit 30 v. H. der Auftragsummen (und damit etwa in voller Höhe der Bankkredite, weil die Banken in der Regel die Kredite nur in Höhe der Bürgschaft gewährten). Diese Kredite traten an die Stelle der vorher üblichen Anzahlungen des Reichs.

Die öffentliche Hand hat nun diese Lieferungen nicht bezahlt und sich durch das Umstellungsgesetz von ihrer Verpflichtung freigemacht. Ein Lieferant kann nach dem § 21 UmstGes. seinem Vorlieferanten gegenüber die Leistung verweigern, soweit er selbst nicht befriedigt worden ist. Diese Bestimmung wurde von der Rechtsprechung verschieden ausgelegt. In einer rechtskräftigen Entscheidung des Oberlandesgerichts Frankfurt wird § 21 UmstGes. jetzt auch auf Betriebsmittelkredite angewandt. Mit Recht betont diese Entscheidung, daß es der Sinn des § 21 UmstGes. sei, eine „Gefahrengemeinschaft“ anzunehmen, von welcher der beteiligte Kreditgläubiger nicht ausgeschlossen werden könne.

In allen Fällen, in denen für beide Arten von Krediten dingliche Sicherungen erfolgten (und das ist die Mehrzahl), sind die Unternehmen auch noch mit Umstellungsgrundschulden in Höhe von 90 v. H. belastet, die – bei Gesamtgrundschulde auf Ost- und Westgrundbesitz – sich auf der verbliebenen Westgrundbesitz geradezu grotesk ausnehmen, jede Kreditbasis vernichten und damit die Einbeziehung dieser Objekte in den Wieder aufbau verhindern.

Auf diesen Erwägungen beruhen die Bemühungen der Schuldnervereinigung um die Zulassung der Aufrechnung. Dieser Gedanke ist einfach um gerecht Die Frage ist nur, inwieweit der Vor schlag alle zu erfassenden Fälle umschließt, um ob er nicht der Erweiterung bedarf. Aus dem besprochenen Aufsatz könnte der irrtümliche Ein druck entstehen, daß die Bankkreise für die Bestrebungen der Schuldnervereinigung kein Verständns zeigten. Abgesehen von einigen Stellen die lediglich Bankvermögen liquidieren und dahe keine über ihre Spezialaufgaben hinausreichende wirtschaftliche Verantwortung tragen, wissen auch die Gläubiger, daß in ihrem eigenen Interesse eine wirtschaftlich tragbare Lösung des Problem gefunden werden muß.