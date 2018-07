Von W. Benner Waerlandismus ist eine Volksbewegung in Schweden!“ Rosig und kräftig rief ihr Führer diese Antwort seinen Hamburger Zuhörern entgegen, die zumeist dem „Arbeitskreis Gesundes Leben“ angehörten. Ein Teil von ihnen schien allerdings das liberale Vegetariertum Dr. Are Waerlands nicht ganz zu billigen. Es waren die Rohköstler. Sie können es nicht verstehen, daß er nur einen Teil seiner Kartoffeln ungekocht genießt, ja daß sein Hauptgericht, die „Kruska“, eine Getreidespeise, einige Minuten mit kochendem Wasser in Berührung kommt. Jedoch das leuchtende Beispiel Are Waerlands muß Zweifler verstummen lassen. Sein weißes Polohemd und seine kurzen Hosen ließen Muskelpakete frei, die für einen Vierundsiebzigjährigen wirklich ungewöhnlich kräftig sind. Seit fünfzig Jahren lebt er nach seinem System, und er ist nicht einen Tag krank gewesen. Er ist, wie er selbst sagt, „ungeheuer stark“, und Müdigkeit ist ihm unbekannt. Ebenso gesund sind auch alle, die nach seinem System leben. Kinder bekommen keine Kinderkrankheiten, Erwachsene sind gegen alle Krankheiten gefeit. Schuppenflechten wurden von ihm in allen Fällen in zwei Monaten für immer geheilt. Das ist wirklich erstaunlich, selbst wenn man als Einschränkung gelten läßt, daß der Mensch nach Goethe nur das sieht, was er glaubt.

„Der Schlüssel zur Gesundheit liegt im Darm“, heißt ein Buch von ihm, das in den Reformhäusern käuflich zu erwerben ist. Sicher ist in diesem Satz ebensoviel Wahrheit wie in den Theorien, die diesen Schlüssel in der Seele oder gar im Geist suchen. Die wissenschaftlichen Grundlagen seiner Lehre sind in manchem anfechtbar. Aber für den Laien ist es unmöglich, etwa zu wissen, daß die Millionen von Fäulnisbazillen, die er für ein Gramm Fleisch, Fisch oder Ei angab, gänzlich willkürlich gewählt sind.

Wissenschaftlichkeit wirkt niemals mitreißend. Waerland jedoch hat eine Volksbewegung begründet. Dazu gehört ein großer Schuß Fanatismus, mit einer glücklichen Einseitigkeit gemischt. Und unbestreitbar ist, daß die modernen Ärzte die Kunst der Diät und! die Wichtigkeit der Abführmittel ungebührlich vernachlässigt haben. Und es ist sicher wahr, daß in der zivilisierten Menschheit eine große Zahl von Krankheiten durch Überfütterung und unzweckmäßige Nahrung begünstigt wird. Wenn wirklich heute in Schweden Waerlandismus eine Volksbewegung ist so können wir sicher sein, daß dort Krankheiten, die hier „Neurosen“ sind, durch Ableitung auf den Darm geheilt werden.

Denn die Forderungen Waerlands sind nicht ganz einfach zu erfüllen. Kinderleicht erscheinen zwar die Verbote, die uns Fleisch, Fisch, Eier, Kaffee, Tee, Alkohol, Tabak, Pfeffer, Salz und Zucker untersagen. Aber schwer wird es, wenn wir schaudernd von den Genüssen hören, die wir dafür eintauschen. Birkenblättertee ist eine Delikatesse. Der Duft roher Zwiebeln soll uns mit Behagen erfüllen, und voller Andacht schlürfen wir morgens einen halben Liter Pellkartoffelwasser, zwei Eßlöffel Leinsamen, zwei Eßlöffel Weizenkleie und einen voll Milchzucker.

Als Waerland in der Diskussion gefragt wurde, wie er über Knoblauch dächte, antwortete er genießerisch: „Ach ja, Knoblauch ist eine herrliche Speise. Sie schmeckt so gut und ist so angenehm. Ich habe eine achtzehnjährige Tochter, die viel Ausflüge macht mit jungen Männern. Dann sage ich immer zu ihr: Vergiß nicht den Knoblauch. Das schmeckt gut – und schützt vor alles.“