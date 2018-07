Alliierte Exportsperrlisten sollten im Kriege verhindern, daß kriegswichtige Güter über die Neutralen nach Deutschland gelangten. Diese Kontrollmaßnahme wurde, als der Krieg zu Ende ging, vielfach, so in England, nicht abgebaut, sondern als Planungsinstrument beibehalten: Auf dem Nachkriegs-Verkäuferin hatte diese Exportlizenzierung die Verteilerfunktion; jetzt, auf dem buyers market, ist ihre Bedeutung zurückgegangen. Doch sie gibt immerhin die Möglichkeit, den Export in die Länder zu lenken, die Zahlungsbilanz- oder auch marktpolitisch interessant sind; so beispielsweise der Genehmigungszwang beim West-Ost-Export. Das „freieste Land der Welt“, USA, hat einen Umfangreichen Katalog genehmigungspflichtiger Waren. Und es strebt seine Anwendung in den dollarabhängigen Marshall-Ländern an.

Bisher existieren für die ERP-Teilnehmerstaaten zwei Sperrlisten, für Westdeutschland speziell ferner Vorbehaltslisten der JEIA, der Verwaltung für Wirtschaft und der Militärregierungen. Dieses Nebeneinander machte die Situation für den deutschen Exporteur nicht gerade übersichtlich. Nun ist eine Einheitsliste – immerhin noch 40 Schreibmaschinen ten – da, sie gilt, bis auf eine Zusatzliste für die Ostzone, grundsätzlich gegenüber allen Ländern. Es bleibt abzuwarten, wieweit es bei der Erteilung der Genehmigung eine Rolle spielt, nach welchen Ländern exportiert wird. Die Alliierten haben sich nämlich bei den Genehmigungen aus den „Sperr“-Gütern das Kontrollrecht vorbehalten.

Leider ist institutionell der Genehmigungsweg wohl noch ein Provisorium, so wie überhaupt die gesamte Organisation des westdeutschen Außenhandels sich infolge der Säumigkeit der Legislative in einem unerfreulichen Schwebezustand befindet. Da ist das Sperrlisten-Gesetz über die Fachstellen abgelaufen. Die Bundesstelle für den Warenverkehr aber, die die Funktionen der verschwindenden Fachstellen übernehmen soll, befindet sich noch immer im werden, weil ja ein Gesetz, das sie konstituieren sollte, im wesentlichen infolge der Opposition der FDP im Bundestag zu Fall kam. Vorläufig genehmigt (oder lehnt ab) eine zentrale Genehmigungsstelle in Frankfurt, die Außenstelle für Stahl und Eisen in Düsseldorf und für die Ernährungswirtschaft ein weiteres Büro in Frankfurt/Griesheim, n-n