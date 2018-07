Inhalt Seite 1 — Viele Wege zur Natur Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Christian E. Lewalter

Das Phänomen des deutschen Malers Christian Rohlfs, der von 1849 bis 1938 lebte, pflegt man mit einer Formel zu fassen: Rohlfs habe bis in sein siebentes Jahrzehnt eine schulgerechte Malerei gepflegt, sei aber dann mit einem gewaltigen Ruck, wie auf eine Erweckung hin, in expressionistische Wagnisse ausgebrochen und ein Verbündeter Noldes, Kirchners, Erich Heckels geworden. Ein Überblick über das Lebenswerk des merkwürdigen Mannes muß diese allzu dramatische Auffassung korrigieren. Dazu bietet die große Rohlfs-Ausstellung im Hamburger Kunstverein Anlaß. Sie zeigt etwa achtzig Arbeiten des Künstlers aus fünf Jahrzehnten. Als älteste: eine Brücke im Weimarer Park von 1889. Schulgerecht, akademisch? Dann hätte Rohlfs die Spiegelung der Brücke im Wasser ganz illusionistisch wiedergeben müssen. Er kehrt sich aber gar nicht an solche Art von „Naturtreue“; er achtet nur auf den Kreis, den der Brückenbogen mit seinem Widerspiel im Wasser bildet, und füllt ihn mit dem Horizont eines blauenden Wolkenhimmels. Der Spiegel hat nicht mindere Realität als das Urbild. Überall ist reine Form, die dem Künstler zu erkennen aufgegeben ist.

Nach der Form der Natur zu suchen, die sie dem Auge nur verhüllt darbietet – das ist und das bleibt das Anliegen dieses Malers, dem das Handwerkliche so selbstverständlich zu Gebote steht wie dem Tätigen das Atmen. Rohlfs wechseit, von Jahr zu Jahr, die Technik. Die „Dorfstraßen“ von 1893 sind ganz und gar aufgehellt, ohne braune Töne, „Freilichtmalerei“. Einfluß Monets ließe sich vermuten. Aber Rohlfs ist nicht gereist, er hat, in Weimar, zu jener Zeit noch keinen französischen Impressionisten gesehen.

Von 1899 ein Kornfeld, aus lauter winzigen Farbpunkten zusammengesetzt. Pointillistisch – aber vor den Franzosen. Seurat und Signac konnte Rohlfs erst 1903 kennen lernen.

Und so geht es weiter: Rohlfs sucht unabhängig seinen Weg zum Kern, der schaffenden Natur. Andere kommen, ohne von ihm zu wissen, auf die gleichen Methoden wie er, entwickeln ein System daraus, eine Richtung, eine Schule, eine Manier – derweil ist Rohlfs längst anderswo angelangt. Jahre vor Corinth modelliert er Bäume aus blauer Farbe mit Finger und Spachtel, Jahre vor Trübner drängt er alles Relief wieder in die Fläche und breitet das Porträt eines Hauses wie einen Teppich aus. Jahre ehe er von Cézanne erfährt, baut er Bildräume aus farbigen Blöcken.

Denn malerisch ist jedes Werk von Rohlfs – nicht „malerisch“ im Sinn von pittoresk, wohl aber so, daß die künstlerische Realität als Gefüge von Farben dargestellt wird. Es ist unmöglich, von dem Farbigen bei diesen Bildern abzusehen; es ist nicht Signal oder Symbol, sondern Lebenselement. Daher die Mißlichkeit jeder Abbildung in Schwarz-Weiß, die allenfalls die Struktur andeuten, niemals aber die Aussage übermitteln kann.

Auch der „Expressionist“ Rohlfs verläßt die Tradition des Malens nicht. „Gott zeichnet Kain“, 1918. als Antwort auf den Krieg entstanden, hat die pathetischen Konturen Noldes, aber dazu die sensibelste Oberfläche. Und welcher deutsche Expressionist hätte, wie Rohlfs, 1924 in den Stadtbildern von Dinkelsbühl alle harte Masse in schwebendes Gespinst, in eine Phantasmagorie von Licht, auflösen können?