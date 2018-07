Wenn am 21. Juni auf Revals „Freiheitsplatz“ die roten Organisationen aufmarschieren werden, um den zehnten Jahrestag der Proklamation der Sowjetrepublik Estland zu feiern, wird auf der Tribüne keiner der Männer stehen, die jenen historischen Augenblick herbeiführen halfen: Sowjetestland ist das erste Land hinter dem Eisernen Vorhang, in dem nicht nur die bürgerlichen Mitläufer, sondern auch die Überläufer restlos liquidiert wurden. Das Verdienst hieran hat der aus Rußland importierte Sicherheitsminister Moschalenko, der vor wenigen Monaten In aller Stille seinen estnischen Vorgänger Kumm abgelöst hat. Er begann bei den noch vorhandenen „Julikommunisten“. So nannte man verächtlich jene von Schdanow ins Leben gerufene erste sowjetestnische Regierung, die im Juni 1940 den Umsturz herbeiführte, deren Mitglieder aber erst im Juli in die KP aufgenommen wurde. Der Premier Johannes Vares hatte bereits 1947 Selbstmord begangen, als man von ihm verlangte, 40 000 Esten zu deportieren, einer der Minister war eines natürlichen Todes gestorben, vier verschwanden auch nach und nach. Für Moschalenkos Säuberung verblieben noch drei: der stellvertretende Premier Kraus, der Kultusminister Andreesen und der Landwirtschaftsminister Jöeäär. Svenska Dagbladet sagt ihnen nach, daß sie die „letzten Europäer“ in Estland gewesen seien:

Doch Moschalenko begnügte sich nicht damit, die „Julikommunisten“ zu liquidieren. Nicht umsonst war er in der Ukraine Spezialist für „Kulakenaustreibungen“ gewesen. Außer dem Landwirtschaftsminister mußte auch der Generalsekretär der KP, Karotamm, gehen, weil er die Umwandlung der Bauernhöfe in Kollektive nicht genügend forciert habe – dabei waren seit 1944 in Estland 82 v. H. aller bäuerlichen Betriebe kollektiviert! Bereits im Frühjahr 1949 hatten in allen drei baltischen Republiken Massendeportationen von „Kulaken“ stattgefunden. Ein Kulak war, wer dreißig und mehr Hektar Boden besaß. Die „Mittelbauern“ mit zwanzig bis dreißig Hektar hatte man gegen die Kulaken ausgespielt. Nun sind sie an der Reihe. Presse und Rundfunk fallen über sie her, beschuldigen sie der Sabotage an der Frühjahrsbestellung und „bürgerlich-nationalistischer“ Zersetzung. Der Ton dieser Kampagne ist vertraut. Er ist genau derselbe, wie im Vorjahr, bevor damals die Züge mit Menschenfracht abrollten,

Moschalenkos Säuberung ergriff auch die Universität Dorpat. Er warf den Wissenschaftlern vor, sie hätten „Industrie, und Landwirtschaft nicht genügend unterstützt!“ Gehen mußten aber in erster Linie Professoren der Geisteswissenschaften, an ihrer Spitze der Rektor der Universität, der Professor für Psychologie Koort. Auch die Mit- und Überläufer unter den Künstlern blieben nicht verschont. Der bisherige Kunstdiktator Estlands, Erik Adamson, heißt nur noch „Verteidiger des Formalismus, Verfechter bürgerlich-nationalistischer Tendenzen“. Vierzehn weitere Künstler verschwanden aus dem öffentlichen Leben und für jeden fand man ein Sprüchlein. Bei dreien genügte die Feststellung, daß sie seit 1946 ihr „Soll“ nicht erfüllt hätten.

Schließlich machte Moschalenko auch vor den „Helden des Vaterländischen Krieges“ nicht halt, soweit ihr Parteibuch erst von 1940 stammt und sie aus der früheren estnischen Armee übernommen waren. Zwar marschierte das estnische Korps der Roten Armee 1945 ruhmbedeckt in den Reihen der Siegesparade, heute aber dienen die Soldaten in Arbeitsbataillonen, die Offiziere, voran der Kommandeur General Pärn, teilen das Schicksal der übergelaufenen Politiker.

Wenn am 21. Juni die roten Verbände auf dem „Freiheitsplatz“ aufmarschieren, sitzen neue Männer auf den Tribünen. Die früheren können in Gefängnissen oder Straflagern über ihren Irrtum nachdenken, es ließe sich mit dem Bolschewismus ein Kompromiß schließen – und sei es nur für die Sicherheit der eigenen Person.

Erik Verg