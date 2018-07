Von Gertrud Runge

An die Teilnehmer wurde eine kleine Schrift verteilt mit dem Titel „Kommt das Zeitalter der synthetischen Musik?“ Darin wird klar und sachlich berichtet von der Erfindung eines „Instrumentes für automatische Musikkomposition“. Der Erfinder Joseph Schillinger, ein in den USA lebender Wissenschaftler, ist der Überzeugung, daß Komponieren ein mechanischer Prozeß sei und die Menschen bisher viel zuviel geistige und emotionelle Anstrengung gekostet habe. Er hat ein System erdacht, nach dem man mit Hilfe von Zirkel und Zahlentabellen Musikwerke herstellen kann wie Brücken oder Warenhäuser.

Die ungeheuerliche Vorstellung einer solchen Vertreibung des Menschen aus seinem letzten Paradiese hätte vielleicht niedergeschmettert, wenn man nicht gerade in der Atmosphäre der Tagung so stark die Kräfte gespürt hätte, die einer Mechanisierung entgegenwirken.

Das „Schulwerk“ von Carl Orff und Gunild Keetman für den Anfangsunterricht in der Grundschule wird dafür sehr wichtig werden können. Orff geht aus vom alten Kinderlied (nicht vom romantischen, das unweigerlich zu einer Festlegung auf die Dur-Moll-Harmonik führt und damit den Weg zur Musik der Gegenwart verbaut). Es bewegt sich im ersten Schuljahr nur im Fünftonraum, in dem das Kind mit Leichtigkeit improvisieren und selbst erfinden kann. Ganz neu ist die Heranziehung von wirklich kindertümlichen Melodieinstrumenten wie Glockenspiel und Xylophon. Sie brauchen nicht lange erlernt zu werden und befriedigen den Spiel- und Bewegungstrieb des Kindes, der beim Singen allein zu kurz kommt. Bewegungsspiele und rhythmische Übungen vervollständigen das Bild.

Ähnliche Ziele wie das Orffsche „Schulwerk“ verfolgt die moderne rhythmisch-musikalische Erziehung. Elfriede Feudel zeigte Ausschnitte aus der Arbeit des Seminars an der Stuttgarter Hochschule, das Lehrer für rhythmische Erziehung ausbildet. (Es ist unter Musikstudenten noch zuwenig bekannt, daß sich ihnen nach dieser Ausbildung ein aussichtsreiches Tätigkeitsfeld eröffnet.) Die Vorführungen bewiesen, wie das Ohr geschärft und das Musikgefühl entwickelt wird durch die Übertragung von Rhythmen, Stimmführungen, Form und Klang in Bewegung. Auch hier spielt das Improvisieren und Selbsterfinden eine wichtige Rolle. Unter den Zuschauern gab es wohl keinen, der nicht gern dabei mitgemacht hätte.

Die ersten Morgenstunden waren dem gemeinsamen Singen und Spielen gewidmet. (Bemerkenswert war hier ein Versuch von Jens Rohwer, einstimmigen Gemeindechoral und mehrstimmigen Chorgesang zu einer neuen Form von praktischer Kirchenmusik zusammenzuschweißen.) Die großen Konzerte des Abends gaben – ohne Uraufführungsehrgeiz – einen bedeutenden Ausschnitt aus der neuen Musik des In- und Auslandes. Schließlich gab es auch szenische Aufführungen von Kindern und Studierenden.

Dabei machte das musikalische Märchenspiel „Die Bremer Stadtmusikanten“ mit seinem hübschen Text (Anneliese Schmolke) und seiner simplen Musik (Hans Bergese) den kleinen und größeren Darstellern aus den Bayreuther Schulen offenbar ebensoviel Spaß wie den Zuschauern. Während der Aufführung von Kurt Weills Studentenoper „Down in the Valley“ kam es zu Skandalszenen. Der jüngst verstorbene Komponist der „Dreigroschenoper“ hatte in der Emigration offenbar die künstlerischen Maßstäbe verloren. Seine „amerikanischen Volkslieder“ sind populärer Kitsch, der Text könnte einem Dreigroschenroman entnommen sein. Die Jungen und Mädel reagierten mit Gelächter und Pfiffen.