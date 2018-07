Inhalt Seite 1 — Autofahrer und Tramps Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Barbara Klamroth

Niemand weiß so recht, was er für ein Gesicht dazu machen soll. Der Fall ist moralisch und juristisch noch nicht offiziell geklärt. Früher war das anders. Vor dem Kriege trampte man nicht. Wer es tat, galt als Landstreicher. Aber heute trampt man, und es bewährt sich vorzüglich. Natürlich nicht immer. Fahrer wie Mitfahrer wissen zu klagen – die letzteren sicher zu Unrecht. Denn sie sind meist selbst schuld, wenn die Fahrt nicht nach ihren Wünschen verläuft. Und die echten Anhalter, die ihre Kunst verstehen, haben am Ende noch zu leiden unter jenen Ungeduldigen, Unfähigen, die die ganze Anhalterei in Mißkredit bringen.

Zum Anhalten gehört zunächst ein geduldiges, aber auch ein fröhliches Herz. Wer auf der Landstraße irgendwohin mitgenommen werden will, der lege zuerst die Hetze des Alltags ab. Hat man sich einmal entschlossen zu trampen, so darf man auch nicht wankelmütig werden. „Wenn in einer Stunde niemand gehalten hat, fahre ich doch mit der Bahn...“ – wer so denkt, wird bestimmt mit der Bahn fahren. Die Kenntnis des Bundesbahnfahrplanes hemmt magisch jeden Erfolg am Anhalterbahnhof.

Jeder echte Anhalter hat einen gewissen Stolz ohne Hochmut. Er fährt lange nicht mit jedem! Ist ein Auto in Sicht, so überlegt er zunächst, ob der Wagen nach Aussehen und Tempo auch geeignet erscheint. Manche Wagen nimmt der Anhalter nur, wenn sie von selber halten. Und er macht sich nichts daraus, wenn Autofahrer gleichgültig oder gar hupend vorbeibrausen! Wenn sie nicht halten wollen, sollen sie es bleiben lassen. (Das ist auch ein Grund, weshalb ich Gegner der Tankstellenanhalterei bin. Es gibt da so peinliche Unterhaltungen! Auf der Landstraße ist die Ablehnung wenigstens eindeutig.) Man muß aber auch Verständnis für die Lage der Fahrer haben. Ein Wagen voller Menschen –: nun, der muß passieren, man kann nicht verlangen, daß jemand aussteigen soll. Ein Wagen voller Gepäck –: auch da muß man ein bedauerndes Achselzucken gelten lassen. Um so größer ist die Freude, wenn so ein Wagen dennoch hält und durch vielfache Umkramerei ein Plätzchen zwischen Koffern und Kisten freigemacht wird.

Ein echter Anhalter weiß auch, wo er sich aufstellen muß und wo nicht. Bestimmt nicht an einer Steigung, auch nicht unmittelbar in einer Kurve oder Kreuzung und nicht mitten auf schnurgerader Strecke, wo der Wagen von hundert Kilometer Geschwindigkeit herunter muß. Am günstigsten ist es am Ortsausgang, nur ballen sich die Anhalter dort leicht zu Haufen. Versetzt man sich an die Stelle des Fahrers, dann wird man schon den rechten Standort finden.

Das Anhalten ist eine Erfahrungswissenschaft und kennt Regeln, die fast den Charakter von Gesetzen haben. Die folgenden drei dürfen wohl als gesichert gelten:

1. Der Satz vom verstärkten Gegenverkehr: Solange er noch innerhalb der Stadt ist und noch nicht winkbereit, überholen den Anhalter unzählige leere Wagen in der von ihm gewünschten Richtung; steht er aber erst an der geeigneten Stelle, so kommen Wagen nur aus der entgegengesetzten Richtung.