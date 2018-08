Inhalt Seite 1 — Der christliche Weg Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Paul Weymar

Wir geben einem Laien das Wort, der sich auf Grund seiner Eindrücke während der Flensburger Evangelischen Woche um das kritische Verständnis seiner eigenen Kirche bemüht.

Der Katarakt von Worten, Predigten, Reden und Gesprächen, das dröhnende Gloria des Bachsehen Magnifikat ist verrauscht. Was hält das Gedächtnis als bleibenden Eindruck fest von dieser Flensburger Evangelischen Woche, die unter dem Titel: „Gott kommt“ sechs Tage lang eine vieltausendköpfige Menge um Kanzel und Altar versammelte?

Es bleibt der Eindruck, daß alle Versuche einer dogmatischen Festlegung des Glaubensinhalts im protestantischen Raum illegitim sind. Wer einmal seine subjektive Glaubensüberzeugung gegen das kirchliche Dogma behauptet hat, darf fortan nicht den Anspruch erheben, diese Überzeugung einem anderen aufzuzwingen. Protestantische Dogmatik kann immer nur ein Hilfsmittel für. das religiöse Selbst Verständnis des Glaubenden sein. Kierkegaards „Kategorie des Einzelnen“, des Einzelnen mit seinem Gott, ist damit wieder in das Blickfeld gerückt.

Wie kann sich Rom mit diesem religiösen Individualismus abfinden? Die Antwort kann nur existentiell gegeben werden, das heißt durch die Haltung der katholischen Kirche gegenüber einem Glauben, der sich selber in letzter Konsequenz als eine ganz persönliche, auf das biblische Vort gegründete Begegnung mit dem ganz personlichen Du Christi versteht. Während ein in bürgerlicher Sekurität dahinlebender Klerus sofort mit einem „apage!“ bei der Hand war; hat die unter dem Druck politischer Verfolgung stehende römische Kirche etwa unter den Kriegsgefangenen im Osten oder in den Konzentrationslagern des Dritten Reiches oft genug Vertreter gefunden, die ohne Ansehen der Konfession, jedem Christen, der danach begehrte, die Sakramente gewährten.

Nur der kurzschlüssige Optimismus eines in naivem Selbstbewußtsein befangenen Kirchenmannes vermag das Publikum der Kirchenbesucher mit dem Begriff der christlichen Gemeinde gleichzusetzen. Es spricht für den Realismus der in Flensburg versammelten Theologen, daß ihnen dies Problem zum Bewußtsein kam. Eine Antwort war die Einrichtung sogenannter „Arbeitsgruppen“. Im kleinen Kreise – jede Gruppe zählte etwa 50 bis 70 Teilnehmer – wurde das in der Predigt verkündigte Wort zum Gegenstand der Aussprache zwischen Prediger und Hörer gemacht. Von solchen Diskussionen aus könnte der im Protestantismus verschüttete Zugang zur Beichte sich in Form des individuellen seelsorgerischen Gesprächs wieder öffnen.

Im Politischen muß dem Protestantismus, als Kirche der bekennenden Einzelnen, die Geschlossenheit und einheitliche Ausrichtung der katholischen Kirche fehlen. Die Auffassungen klaffen hier zwischen Hans Asmussens schon früher formulierter Feststellung, daß eine neutrale Haltung der Kirche im Ost-West-Konflikt eine Schwächung der Widerstandskraft des Westens und damit indirekt eine Parteinahme für den Osten bedeuten wurde, bis zu jenem Bekenntnis der Evangelischen Kirche im Osten, von dem Professor Vogel berichtete: Vor die Machthaber der SED zitiert und befragt, wie sie sich im Fall eines Krieges mit dem Westen verhalten würden, antworteten die Vertreter der Kirche: „Wir werden Samariterdienst zwischen den Fronten tun.“ Worauf ihnen prompt entgegnet wurde: „Dann werdet Ihr von beiden Seiten beschossen!“ Es mag für die kommunistischen Machthaber eine Überraschung bedeutet haben, daß die Vertreter der Kirche diese Möglichkeit offenbar freudig bejahten, wie denn überhaupt die Freudigkeit, mit der die Kirche im Osten sich bereit zeigt, in der Verteidigung säkularer Menschenrechte den Kreuzweg anzutreten, zu den stärksten Eindrücken der Flensburger Tage gehört.