Stuttgart‚ im Juni

Man muß wissen, daß die beiden Ausstellungen, die das Stuttgarter Landesgewerbemuseum zur Zeit beherbergt, „Pariser Vitrinen“ und „Schöne Dinge des Alltags“ ganz unabhängig voneinander entstanden sind, um zu verstehen und zu genießen, wie rein und unbeabsichtigt sich hier die Unterschiede zeigen. Das Kunsthandwerk ist eine sehr deutsche Erscheinung. Es hat sich seit langer Zeit gern in Württemberg – bis zum Bodensee hin – angesiedelt. Zweifellos nicht „von ungefähr“. Das Schwäbische kann hier, wie in manchem Betracht, für das Deutsche stehen. In gläsernen Kästen sind Gegenstände zur Schau gestellt: handgewebte Stoffe und Kleider, Zinngefäße, Keramiken (beachtlich die Tierplastiken von Erdös und die Glasuren von Bampi), Lederraschen (neu in Form und Verschluß) Schmuck (einige phantasie- und reizvolle Arbeiten aus Schwäbisch-Gmünd), Stoffdrucke aus Herrenberg, zum Teil mit lebhaftem Dekor (der Schrei nach dem Ornament!) beleben in großtn Bahnen die Wände neben Knüpfteppichen von Ida Rerkovius und Batiken. Einige Möbelstücke, die durch Intarsien offenbar als besonders kunstvolle Arbeiten gelten sollen, hat die Möbelindustrie hinzugefügt. Lauter Dinge, die zum Teil vorzüglich, zum Teil bedenklich von gewissen romantischen Vorstellungen „edler Handwerksarbeit“ eingegeben sind; Dinge, die über den bloßen Zweck hinaus – ins „Schöne“ streben – und es wohl auch erreichen. Manchmal erhebt sich allerdings die Frage, ob diese Gegenstände – wie es heißt – für den Alltag, also für unsere „Wirklichkeit“ da sind. Sie stehen und liegen da in sachlichem Ernst und mit dem deutlichen Bestreben, jedes einzeln für sich zu gelten. Man könnte sagen, das liege an der Ausstellungstechnik. Wenn man das Kunsthandwerk ein wenig näher kennt, so wird man wissen, daß diese Technik vom Geist der Gegenstände und ihrer Urheber eingegeben ist. Hier wird nicht getändelt, nicht gespielt. Hier ist „schön, was eine Idee verkörpert.“ Das Kunsthandwerk hat Beachtliches geleistet und es wäre unrecht, es gering zu schätzen, da es ohnehin einen schweren Stand hat. Es hat durch seine Bemühungen aus dem Formenwust der Jahrhundertwende die reine, klare Form gerettet, die von der Hand für die menschliche Handhabe gestaltet wird. Aber zwischen Gegenstand und Gebrauch schiebt sich – die Idee. Den kunsthandwerklichen Dingen haftet noch etwas von weltanschaulicher Ausschließlichkeit an. Sie bleiben für sich, ohne Zusammenhang, sie haben kein rechtes „Milieu“. Das sehr intime Vergnügen, eine Sache für den besonderen Gebrauch einer ganz bestimmten Person zu schaffen, wird verdrängt von dem Stolz, eine im Handwerklichen untadelige und objektiv gute „Leistung“ hervorzubringen, deren Sinn sich der Mensch unterzuordnen hat. An die Stelle des Formen erfindenden Spiels tritt ein ernster – und oft unerbittlicher – „Formwille“.

Weder von Formwillen noch von Weltanschauung kann bei den Dingen die Rede sein, die die Franzosen in Miniaturschaufenstern, zierlichen Vitrinen und kühnen freistehenden Arrangements zeigen und die sie in einer spöttischen Bescheidenheit petits riens, bromborions, bagatelles nennen, nichtige Kleinigkeiten, die ihnen aber wichtig sind. Diese kleinen Dinge, die den Anzug – vor allem den weiblichen – erst vollkommen machen, die Nadeln, Ketten, Ohrringe, Puderdosen, Flakons und das Parfüm, sie sind und waren, wie der köstliche Rückblick in das achtzehnte Jahrhundert zeigt, Schöpfungen der Modenindustrie oder, wenn man will, des Modenhandwerks – am richtigsten gesagt, der Manufakturen – die die bei uns so scharf verlaufende Grenze zwischen Handwerk und Industrie nicht kennen. Sie haben die Namen der großen Häuser Lanvin, Worth, Patou oder Desses nicht minder berühmt gemacht als die Modelle ihrer Haute couture. Sie gehören einfach dazu, prägen erst ihren Stil aus. Es gibt kein genaueres Symbol für die Essenz im Flüchtigen als das Parfüm. Diese französischen Nichtigkeiten sind nicht zuerst „Gegenstände“. Leistungen von objektivem Wert. Sie sind Mittel, sich zu äußern, mit einem anderen in Beziehung zu treten, Mittel etwa der weiblichen Koketterie und der männlichen Huldigung. Diese Spiegel, Behältnisse des Make up, diese Schirmchen und Hütchen, die nicht vor allem einen Zweck, sondern einen sehr lebendigen Sinn haben. Sie sind alle ausgezeichnet durch einen einfühlenden Takt gegenüber der Person, die sie handhabt. Sie haben immer ein wenig von einem „Angebinde“, einem kleinen Geschenk, das „die Freundschaft erhält“. Sie stammen aus einer im .weitesten und tiefsten Sinne gesellschaftlichen Begabung, die das Vor- und Zurücktreten in der Unterhaltung, in jedem geselligen Zusammenhang bestimmt, die die Akzente sicher setzt und ihre Zahl und Proportion festlegt. Es ist diese Grundbegabung zur Form, die den Franzosen die „Oberflächlichkeit“ erlaubt, die ein beliebter und auch hier angesichts der liebenswürdigen petits riens wieder gehörter Vorwurf der deutschen Kritik ist. Die Oberfläche darf sich „kräuseln“, verwandeln – das ist auch ein Gesetz der französischen Mode –, die große Linie verändert sich wenig. Vor allem eins: diese kleinen Dinge sind dazu geschaffen, den oder die, die sie trägt und handhabt, um einen Schein schöner und also glücklicher zu machen. Denn – so sagt ein nachdenklicher und sogar strenger Franzose – Stendhal – Schönheit ist ein Versprechen auf Glück. Jene lebendige Schönheit, die wie das Glück eine Begabung ist.

*

Wir neigen dazu, Vergleiche anzustellen. Immer hat es bei uns überschwengliche Huldigung gegeben für den „welschen“ Geschmack und geringschätzige und selbstgefällige Mißbilligung. Eines steht uns so wenig wie das andere. Aber es wäre eine glückliche Wendung, wenn wir zu unserem ausgeprägten Sinn für Würde die Anmut fügten, wenn wir nicht nur gründlich in die Tiefe gingen, sondern unsere Oberflächen belebten und wenn wir uns etwas häufiger erinnerten, daß zwischen den „petits riens“ und der „ernsten Kunst“ keine strenge Grenze verläuft, daß sie alle Geschöpfe der spielenden Phantasie und wir im Spiel am vollkommensten sind.

Kyra Stromberg