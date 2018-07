Der Wirtschaftsverband Teilzahlungsbanken e. V., Düsseldorf, hat seinen Jahresbericht 1949 vorgelegt – nicht verspätet; denn er besteht erst seit September letzten Jahres. Seine wirtschaftspolitische Aufgabe konnte er folglich, nach Abschluß des Organisationszeitraumes, erst im Winter übernehmen.

Sieht man von dem rein Interessengebundenen ab, so ist zu sagen, daß der Verband seine Bedeutung in der Absatzpolitik, die zugleich Konjunkturpolitik ist, erkannt hat. Wörtlich: „Nachdem das Teilzahlungskreditgeschäft zu einer Realität der modernen Absatzwirtschaft geworden ist, ist es zweckmäßig, seinen Auswirkungen und seiner bedeutungsvollen Eigenschaft als Mittel der Wirtschaftspolitik in erhöhtem Maße Aufmerksamkeit zu widmen... Voraussetzung für die Exportfähigkeit deutscher Wirtschaftsgüter ist neben einwandfreier Qualität vor allem der niedrige Preis, der wiederum nur durch Massenproduktion zu erreichen ist. Die Massenproduktion indessen ist ein Ergebnis sicheren Massenabsatzes, der seinerseits ... letztlich nur in der Teilzahlungsfinanzierung, eine Grundlage finden kann. Die Massenproduktion ist gleicherweise auch Voraussetzung für ... Konkurrenzfähigkeit deutscher Erzeugnisse gegenüber ausländischen Exportgütern. Auch eine aus Devisenersparnisgründen zweckmäßige und notwendige Ablenkung der Konsumkraft von reinen Konsumgütern mit hoher Importquote auf dauerhafte inländische Gebrauchsgüter erfolgt am besten durch Bereitstellung ausreichender Teilzahlungskredite für derartige Güter ... Auf längere Sicht sind Absatzstockungen in Gebrauchsgüterindustrien unvermeidbar, wenn den Teilzahlungsbanken nicht eine ausreichende Finanzierungskraft geschaffen wird.“

Der Wille ist eindeutig; man wünscht also, Mengenpolitik. W-n.