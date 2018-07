Travemünde, im Juni

Die Liebe als Phänomen wird von Berufenen und Unberufenen mit Scheinwerfern und Röntgenstrahlen „entschleiert“, aber auf die naheliegenden Dinge kommt man nicht! Zum Beispiel wird die Bedeutung von Seebrücken im Dienste der Liebe recht stiefmütterlich behandelt. Es wäre töricht zu leugnen, daß die Seebäder im Sommer Brutstätten von Flirts sind. Diese Flirts entstehen vor allem an bestimmten Örtlichkeiten, die der Pracht des Sommers besonders zugänglich sind. Dazu gehören Seebrücken, Tanztee-Terrassen, Hotelhallen und dergleichen. Es lagert – so könnte man es sich vorstellen – die Liebe, sozusagen als eine Art Wolke über besagten örtern; man braucht sie nur abzufüllen. (Im Sinne der Verliebten ist dies natürlich zu prosaisch.) Um nur ein Beispiel zu nehmen: die Seebrücke in Timmendorferstrand! Nirgendwo anders sah ich im Sommer zu jeder Tageszeit so viele Mädchen auf das große Wunder warten wie hier.

Wenn ich mir vorstelle, wie viele Flirts auf dieser Seebrücke begannen, wie viele Ehen im Laufe der Zeit hier ihren Anfang nahmen, wie viele Geschicke sich hier ineinanderflochten und vielleicht auch später wieder trennten, dann bin ich verwirrt von dem Wirbel von Liebe, die hier über der Brandung der See geboren ward. Es ist ja eine alte Behauptung von „Fachleuten“, daß die See von allen Landschaften, in die Menschen reisen, für die Liebe am geneigtesten macht. Ist doch die Muschel ein uraltes Symbol der Sinnlichkeit. Und stieg nicht Venus aus dem Meer taufrisch an Land?

Da stehen sie also, die Brückennamen in den Venus-Badeanzügen von heute und blinzeln ins Leben und sehen an den Männern vorbei und gucken sie dennoch an und üben den Flirt wie eine Sache, die dem Flug der Möwen über der Brandung gleicht. Und es geschieht alles lässig – wie von ungefähr –, und die Unrast und Berechnung städtischer Tage ist weit fort. Oder ein anderes Beispiel: die Tanzfläche im Kasinogarten in Travemünde. Da mischt sich das Singen der Saxophone mit dem Geflüster der Brandung, die über den Strand drängt. Da tanzen die Paare und nichts als der Seewind ist zwischen ihnen. Sie sagen wenig und lauschen der Musik; und sie horchen nach innen und passen auf, ob das Herz zu sprechen beginnt. Hier ist die große Fünf-Uhr-Stunde der Flirts, die dem prunkvollen Rahmen zugetan sind. Und später versuchen die Flirtenden dann vielleicht ihr Glück auch beim Spiel im Kasino selbst. Und wenn sie verlieren, sagen sie: „Natürlich, Glück in der Liebe, Unglück im Spiel!“ Und sind noch glücklicher! Und wenn sie gewinnen, dann sagen sie: „Die alten Volksweisheiten lügen!“ Und sind ebenfalls noch glücklicher. Denn es ist die große Gabe sich Verliebender, alles als gut zu verbuchen.

Und das Meer, das der Liebe von jeher zugetan ist, blinzelt herüber. Schon immer wurden die Gestade der Meere als „Urheimat der Liebe“ besungen. Mancher Name eines Seebades hielt sich so über Jahrtausende. In Bajae beispielsweise, dem Seebad Roms, stellten schon Ovid und Boccaccio – beide durch ganze Bündel von Epochen voneinander getrennt – den Mädchen nach. Es gibt eben Orte, an denen die Flirts und die Liebe zu Hause sind. War es doch jener Ovid, dessen „ars amandi“ (die Kunst der Liebe) man noch heute kennt. Die Erkenntnis „Wo Verliebte sind, ist Leben!“ ist uralt.

Und wenn ich nun weiter am Rande dieser selben See, an der die Timmendorfer Brücke und das Travemünder Kasino liegen, an die Terrassen in Niendorf und Grömitz denke, an abendliche Bummel in Scharbeutz, Haffkrug, Kellenhusen und Dahme, und wenn ich mir klarmache, daß überall die Leute von weither kommen, um das Meer zu genießen und Ruhe und Erholung zu finden, bin ich verwirrt von der Fülle von Erwartung, die über dieser Küste liegt.

Und ich denke: man müßte ein Wettermacher sein, um alle diese Wünsche nicht zu enttäuschen. Für alles andere nämlich ist großartig gesorgt. Kinder wollen im Sande spielen und Eltern in der Sonne liegen, und die erwachsenen Töchter – ja, sehen Sie, da beginnt nun wieder der Kreislauf mit den Flirts. Natürlich ist das Lied „Wer soll das bezahlen“ auch auf dem Schifferklavier hübsch und aktuell! Aber so schlimm ist es nun wieder gar nicht. Nein, wirklich nicht. Versuchen Sie’s!