Schlüchtern, im Juni

Eines Tages war es soweit: Man hat sozusagen die Hemdärmel aufgerollt und hat den Plan in Angriff genommen: den Schlüchtern-Plan. Schlüchtern – ein Notstandsgebiet im Hessischen. Und es spricht sehr für die Initiatoren dieses Planes, daß sie ausgerechnet in der Kreisstadt Schlüchtern ein Exempel statuieren wollten. Der Plan ist gemünzt auf alle Fälle, nicht nur auf diesen Fall. Gelingt es erst einmal, ausgerechnet hier ein gutes Fundament für den Aufstieg zu legen, dann braucht man um die Sanierung der übrigen 500 Kreise des Bundesgebietes weniger besorgt zu sein. Mit anderen Worten –: Schlüchtern ist nicht nur eine Kleinstadt im Hessischen; Schlüchtern ist zugleich das Kennwort eines Rezeptes. Ergänzen sich die Ingredienzen diieses Rezeptes zu einem wirklich heilkräftigen Kurmittel, das allgemein angewendet werden kann, dann dürfte Schlüchtern in die Geschichte der zweiten deutschen Republik eingehen als de wegweisende Probier-Station...

Der Kreis Schlüchtern wurde vom „Soziographischen Institut“ der Universität Frankfurt „erfaßt“, so begann es. Prof. Dr. Neundorfer, der Institutsleiter, stellte folgendes fest: 32 000 Ureinwohner, dazu 14 000 Flüchtlinge, summa summarum: 46 000 Einwohner, und fast allen geht es schlecht. Die meisten der Ureinwohner sind Bauern, „Kuhbauern“; und es wurde in Schlüchtern betont, daß dies kein Schimpfwort, sondern das Kennzeichen einer Tatsache sei: die wenigsten leben auf 15 bis 20 Hektar, die meisten üben nur sechs bis sieben Hektar Boden, da muß die Kuh das Pferd ersetzen. Mehr noch –: die Frau muß beim Ackerbau den Mann ersetzen, denn dieser geht in die Fabrik anstatt auf den Acker. Und die Gemeinden des Kreises, in denen dies von alters her bis heute so geregelt ist, sind noch die wirtschaftlich gesündesten Gemeinden. Daß dies so bleibe, das zu gewährleisten, ist schon in Teil des „Schlüchtern-Plans“, der im ihrigen – ja, im wesentlichen – danach tendiert, die Flüchtlinge seßhaft zu machen.

Alle – auch die Mitfühlenden, die Mitleidigen – haben die Flüchtlinge nur als Produzenten gesehen. Sie sahen nur, daß hier bedauernswerte Menschen seien, denen das Unglück Deutschlands die Heimat und alles nahm. So hat man – aus Pietät, aus Mitleid, aber auch aus Egoismus, aus Unverständnis – die „Flüchtlingsfrage“ fixiert und konserviert. Die Wahrheit aber ist, daß die Flüchtlinge nicht allein hilflose und unmündige Kinder mitbrachten, denen man helfen muß, sondern in verschiedenen industriellen und handwerklichen Zweigen viel Kenntnis und Erfahrung, die dem Westen Deutschlands viel Gutes zu bringen vermögen. Wohlverstanden: die Kenntnis und der nach fünf Jahren immer noch vorhandene gute Willen der Flüchtlinge sind eine wichtige Voraussetzung für den „Schlüchtern-Plan“, dessen vornehmster Träger der „Ständige Ausschuß für Selbsthilfe“ ist. Im Kreise Schlüchtern – einem „Notstands-Kreise“ – hat man nicht nur theoretisch, sondern im Hinblick auf die inzwischen ausprobierte Praxis festgestellt, daß bis zu tausend Arbeitsplätze neu zu schaffen sind, vorausgesetzt, daß alle guten Willens sind und daß ein – Kredit gegeben wird. Eine aus Lodz zugezogene Weberei zeigte sich in der Lage, statt dreißig Arbeiter sehr rasch deren hundert zu beschäftigen. Dieser Tatbestand gab Ermutigung. Und so hat man im ersten Abschnitt der Verwirklichung des „Schlüchtern-Planes“ die Grundlagen geschaffen, daß zwölf neue Industrie-Werke sich relativ mühelos in diesem abgelegenen Kreise niederlassen und entfalten können: Webereien, Firmen zur Erzeugung vo Strickwaren, von Gummibekleidung oder Feindrähten, dazu Sägewerke und Ziegeleien. In diesem ersten „Plan-Abschnitt“ wurde eine Million D-Mark Kredit bereitgestellt, und zwar so, daß diese Darlehen an zweiter und dritter Stelle der Hypotheken stehen; Voraussetzung ist nur, daß 75 v. H. der neuen Belegschaft aus Flüchtlingen bestehen muß. Die erste Stelle der Hypotheken wurde daraufhin von den Banken und örtlichen Sparkassen rasch belegt; und es war im Zuge dieser finanztechnischen Vorgänge, daß der Bau einiger hundert Wohnungen in Angriff genommen wurde. Bei alledem aber zeigte sich eine Kraft, die von vornherein nicht in den „Schlüchtern-Plan“ einkalkuliert war –: jene Kraft, die in echter Spontaneität dadurch mobilisiert wird, daß einfließende Gelder nicht nur finanzielle Rückendeckung garantieren, sondern ganz einfach eine Atmosphäre des Vertrauens und Optimismus zuwege bringen. Dieser Positivismus hat sich im Kreise Schlüchtern – den unfruchtbaren, steinigen Bergen ringsumher zum Trotz – auch darin bewährt, daß man bei der Suche nach neuen Möglichkeiten auf alte versäumte Möglichkeiten stieß. Und da hier einiges korrigiert werden soll, geschah es, daß ein sehr beschlagener Kreisbeamter fragte: „Wissen Sie keinen Industriellen, der in Elm eine Fabrik gründen könnte? Vortreffliche Hallen sind vorhanden und liegen still. Sie wären für 300 000 Mark zu haben; man könnte auch über den Preis von 250 000 Mark ins Gespräch kommen... Ein Bahnanschluß war vorhanden und könnte für 60 000 Mark wiedererstellt werden. Es handelt sich um das Terrain einer ehemaligen Zementfabrik. Damals war Elm im Kreise Schlüchtern bis nach England hin berühmt wegen seines ‚Portland-Zements‘. Bis ein deutsches Zementsyndikat die Firma aufkaufte, nur um sie – stillzulegen. Auf 80 Parzellen Boden der Umgebung liegt seitdem die Auflage eines ‚Produktionsverbotes...‘ Als der ‚Schlüchtern-Plan‘ anlief, riefen wir Pontius und Pilatus an; wir wollten die Verhältnisse klären. Wir wollten das Produktionsverbot aufheben lassen und das Gelände unseren Plänen nutzbar machen. Aber bis heute war es nicht zu schaffen. Niemand ist zuständig, und jenes Syndikat erreichten wir nicht mehr, es war liquidiert. Wir werden sehen... Wissen Sie wirklich niemanden, der eine Fabrik errichten will? ...“

Es war viel Optimismus in dieser Frage; dies war das Überraschende. Man sieht: Der Plan, auf Aufbau berechnet, räumt auch mit alten Unzulänglichkeiten auf.

Der Schwung, mit dem im Kreise Schlüchtern an die Arbeit gegangen wird, könnte auch in anderen Gebieten neue Werkstätten aus der Erde stumpfen.