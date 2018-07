Köln, im Juni

Daß Faust mit Hilfe des Himmels den Teufel betrogen habe, ist Goethe von der Kritik oft vorgeworfen worden. In dem Wiederaufnahmeverfahren, das Paul Valéry eingeleitet und „Mein Faust“ genannt hat, muß sich Mephisto nun selbst geschlagen geben. Er tritt auf im schäbigen Habit eines Geistlichen, angezogen von Faust, der, im seidenen Hausmantel auf einem Stahlrohrsessel wippend, seine Memoiren diktiert. Die Welt der Werte ist inzwischen nivelliert worden. Der Teufel hat seine Majestät verloren. Die Menschen haben sich gewöhnt, das Chaos als den Urgrund zu verehren. Zwar ist das Böse nicht wirkungslos. Mephisto beweist es an einer Wiederholung der Schülerszene. Auch Fausts Sekretärin, das Fräulein Lust, reagiert genau so prompt wie ein paar veritable Dämonen aus Mephistos Höllenreich auf das Gebot des Satans. Doch Faust, der weise Gewordene, wünscht „keine Gretchen-Affäre“ mehr. Erkenntnis klammert die Liebe als eine Gefahr des Lebens ein. Auch die Seele hat kernen Platz in Fausts Welt der reinen Anschauung mehr. Die Lust, seine Sekretärin, wird zum Kristall, in dem er das Leben erkennt. Aber in dem unlösbaren Dilemma zwischen Sein und Denken hat sich Faust in die kühle Höhenluft des Denkens zurückgezogen.

Es ist ein sublimer Genuß, diesen in Paradoxen schillernden, von melancholischer Anmut des Geistes belebten und zu Aphorismen kristallisierten Dialog-Essay zu lesen. Den abenteuerlichen Mut, ihn auf der Bühne darzustellen, hat man in Köln zum 1900jährigen Stadtjubiläum gehabt. Anton Krilla wußte Valérys gedankliche Prägnanz in einem dichten, ironisch pointierten Kammerspiel lebendig zu machen. Walter Gondolf baute ihm dafür einen mit Glas und Stahlrohr witzig spielenden Guckkasten. In Werner Hessenland als Faust und Edith Teichmann als Fräulein Lust gelang eine frappierend stilgerechte schauspielerische Verlebendigung der Hauptgestalten. Das Kölner Studio, in dem nun seit einem Jahr jede Woche zwei- bis dreimal Sartres „Geschlossene Gesellschaft“ gespielt wird, hat einen neuen Leckerbissen für seine siebzig bis achtzig Zuschauer. Johannes Jacobi