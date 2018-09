Man kann die Stärke Europas nicht dadurch ermitteln, daß man die Produktionskraft der europäischen Länder, ihre Bevölkerungszahlen oder Volksvermögen addiert. Die Stärke dieses und jedes anderen Kontinents liegt nicht allein in der Summe seiner materiellen Gegebenheiten, sondern zugleich in jener unmeßbaren Größe, dem Elan, der seine Bürger erfüllt oder nicht erfüllt. Darum ist Politik nicht nur Kombinationsvermögen schlechthin, also das Kombinieren gegebener materieller Möglichkeiten, sondern eben darum ist Politik immer gleichzeitig auch Inspiration.

Der französische Außenminister Schuman hat mit seinem kühnen Plan, der weit über die bisherige Politik nationaler Sicherheit und wirtschaftlichen Eigennutzes hinausgreift, der Welt einen neuen Impuls gegeben, und das ist mehr als die Entdeckung neuer Goldfelder oder Erdölvorkommen. Die Länder des europäischen Kontinents, die der kleinlichen Bedenken und der ewig fruchtlosen Debatten in Konferenzen und Unterkomitees überdrüssig waren, haben mit beiden Händen zugegriffen und sind entschlossen, sich nicht durch technische Schwierigkeiten irremachen zu lassen. Wie sehr Europa für eine solche Schocktherapie reif war, geht deutlich aus der Vielfalt der ergänzenden Vorschläge hervor, die inzwischen veröffentlicht worden sind.

Da ist der Stikker-Plan der holländischen Regierung, der bis Ende des Jahres den Abbau von 75 v. H. der Handelsschranken für Grundstoffindustrien, die Landwirtschaft und einen Teil der verarbeitenden Industrien vorsieht. Um diese Liberalisierung des intereuropäischen Handels durchführen zu können, soll nach dem holländischen Plan ein europäischer Fond eingerichtet werden, der neue Industrien finanziert, stillgelegte entschädigt und Mittel zur Modernisierung der unter Umständen nicht mehr konkurrenzfähigen Werke zur Verfügung stellt. Eine Idee, die zweifellos dazu beitragen wird, viele Bedenken über die Möglichkeit einer praktischen Durchführung des Schuman-Plans zu zerstreuen. – Ferner haben in Saltsjoebaden bei Stockholm Vertreter der französischen und der deutschen Landwirtschaft einen Entwurf zur Poolung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse ihrer beiden Länder verfaßt. Es ist dabei in erster Linie daran gedacht, mit dem sehr großen französischen Weizenüberschuß den deutschen Bedarf an Brotgetreide wenigstens teilweise zu decken, wodurch sowohl dem französischen Bauern wie auch dem deutschen Devisenbudget geholfen würde. Wenn also auf diese Weise die Bauernorganisationen beider Länder selbst eine Liberalisierung des Handels befürworten, wird damit ein wesentlicher Hemmschuh bei der wirtschaftlichen Verständigung zwischen Frankreich und Deutschland beseitigt sein.

Gewiß ist die Stellungnahme der Labour Party wie ein Rauhreif auf die hochgestimmte Kooperationsfreudigkeit Europas gefallen. Es spricht aber einiges dafür, daß es bei dieser Ernüchterung nicht bleiben wird. England ist ja nicht grundsätzlich gegen jeden Zusammenschluß; es lehnt nur den Gedanken ab, Europa als dritte Kraft zwischen Ost und West aufzubauen, und möchte gleich auf die atlantische Lösung hinaus. Man könnte also die Meinung vertreten, daß es sich nur um Phasenunterschiede handelt. Je rascher daher der Zusammenschluß des Kontinents erfolgt, um so stärker wird der Wunsch Englands werden, sich als Bindeglied zur atlantischen Föderation wieder anzugliedern, Dff.