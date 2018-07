Die 40. Wanderausstellung der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft, die bis zum vergangenen Sonntag in Frankfurt stattfand, verzeichnete über 480 000 Besucher. Aus dem Ausland waren Besucher und Käufer von 24 verschiedenen Ländern anwesend. Infolge der Preissenkungen für Schlepper ergaben sich umfangreiche Verkaufsabschlüsse. Auch Dreschmaschinen, Ackerwagen, Pflanzmaschinen, Schädlingsbekämpfungsgeräte und Handarbeitsgeräte wurden sehr gut verkauft.

Ein Gesetzentwurf über steuerliche Maßnahmen zur Steigerung des Exports ist jetzt ausgearbeitet worden.

Die Hohen Kommissare genehmigten die ersten Erleichterungen für die Investitionen von ausländischem Kapital in Deutschland. Es werden voraussichtlich Auslandsbankguthaben in Höhe von 150 bis 200 Mill. DM freigegeben werden. Jedoch hat sich die Hohe Kommission eine Kontrolle und in jedem Falle die Genehmigung von Investitionen vorbehalten.

Das Bundesfinanzministerium plant die Herausgabe eines Steuerkurszettels mit dem Stichtag vom 31. Dezember 1948, der vor allem für die Vermögensteuerveranlagung der Jahre 1949/51 Bedeutung hat.

Die des Verstoßes gegen das amerikanische Dekartellisierungsgesetz angeklagten Verbände der westdeutschen Schleifmittelindustrie bestritten, da sie ihren Sitz in der britischen Zone haben, die Zuständigkeit des amerikanischen Bezirksgerichts in Frankfurt.

Am deutschen Altmetallmarkt hat sich die Haltung unter dem Eindruck der Stimmung an den internationalen Metallplätzen weiter versteift. Es ergab sich eine steigende Nachfrage und abnehmende Verkaufsneigung, da die Verkäufer auf steigende Preise spekulieren.

Die Besprechungen über die Frage der Deckung des Schrottbedarfs der westdeutschen Stahlerzeuger haben zu einer Klärung der gegenseitigen Ansichten geführt. Mit einem Schrottausfuhrverbot wird nicht gerechnet.