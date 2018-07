Inhalt Seite 1 — Keine einzige gute Fee stand an dieser Wiege Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Erwin Topf

Der Anfang war gewiß nicht einfach. Keine einzige aus dem ganzen Katalog der "Voraussetzungen" war gegeben, die nach der herrschenden Meinung zunächst hätten erfüllt sein sollen, ehe das große Wagnis der Geldreform mit einiger Aussicht auf Erfolg anzupacken gewesen wäre. Die Festsetzung des "Außenwertes" der DM zu 30 Cent wurde nahezu auf der ganzen Linie mit Kopfschütteln aufgenommen. Vertrauliche Korrespondenzen- kolportierten den Ausspruch eines unserer bekanntesten Bankiers: Er danke Gott täglich, daß dieser Kelch – nämlich die Aufforderung, die Leitung der neuen Notenbank zu übernehmen – an ihm vorübergegangen sei. Denn mit diesem Bankstatut und dieser Art von Geldreform sei ja überhaupt nicht zu arbeiten; eine Katastrophe sei unausbleiblich. Fast alle deutschen Sachverständigen, die vorher in der "Sonderstelle" in Bad Homburg und im Konklave von Witzenhausen (alias Rothwesten) über die Währungsneuordnung beraten hatten, lehnten das "Diktat der Alliierten" ab, auch deshalb, weil es die von ihnen vorgesehene "Patentlösung" beiseite schob, wonach Lastenausgleich und Geldreform miteinander verkoppelt werden sollten. Also wurde Mr. Tenenbaum (dies ist nun übrigens die endgültig richtige Schreibweise!) auch die Vertagung des Lastenausgleichs zum Vorwurf gemacht – irrtümlich natürlich, denn diese Aufgabe ist ja nicht "schmerzlos" durch das Hin- und Herschieben von Schuldtiteln zu lösen, sondern nur durch die Verteilung des Sozialprodukts nach einem anderen, neuen Schlüssel, also in jedem Falle durch Verzicht eines Großteils der Besitzenden auf einen Teil ihrer Einkommen (oder Vermögen).

Die angeblich mit Sicherheit zu erwartenden "verhängnisvollen Folgen einer vorzeitigen Geldreform", wie speziell Kreditmangel, deflatorische Schrumpfung und Massenerwerbslosigkeit, sind nicht nur in der wirtschaftspolitischen Fachdiskussion besprochen worden, sondern wurden auch in der breiteren Öffentlichkeit ausgiebig diskutiert. So ungefähr das Schärfste und Negativste, was in dieser Beziehung je geschrieben worden ist, war ein Aufsatz in der "Konsumgenossenschaftlichen Rundschau" vom 30. April 1948, der "schwerwiegende und nachteilige Folgen für das Wirtschaftsleben" vorhersagte, falls man die Geldreform zeitlich vor einer "Produktionsreform" und "Ankurbelung" unternehmen würde. Der Arbeiter, so hieß es da, werde der eigentliche Leidtragende sein. Und diese Ausführungen sind auch insofern bemerkenswert, als klipp und klar gesagt wird: Wenn man etwa die Löhne und Gehälter (nominell!) auf dem bisherigen Stand halten wolle, wie es ja offenbar geplant sei, so sei es sinnlos, zu fordern, daß dann die Wirtschaft "mit diesen Löhnen nach einer Geldreform reibungslos funktioniert".

Nun: "die Wirtschaft" hat die Löhne und Gehälter im gleichen Nominalbetrag bereits Ende Juni zahlen müssen, als sie vielfach noch keine DM-Erlöse in der Hand hatte; in der Folgezeit haben sich die Nominallöhne gut, die Lohnsummen kräftig und die Reallöhne ganz erheblich erhöht. Was man damals, gleich nach der Reform, aber noch nicht mit hinreichender Klarheit gesehen hat, das war, daß die Fixierung gewisser Kosten- und Preisansätze – so etwa die Festsetzung des 30-Cent-Kurses, die Beibehaltung des Lohn- und Gehaltsniveaus – zwangsläufig zu einem neuen Preisniveau führen mußte. Es war also nicht nur die reichliche Ausstattung mit "Konsumentengeld", die entfesselte Nachfrage und das Abgehen von der Bewirtschaftung, was im zweiten Halbjahr 1948 zu den damals so sensationell empfundenen Preissteigerungen geführt hat, sondern zugleich begann der Prozeß der Anpassung der Inlandspreise an die erhöhten Produktionskosten, wie sie bedingt waren einmal durch gleiche Nominallöhne bei verringerter Arbeitsleistung und Arbeitsproduktivität, anderseits durch die nun auch bei uns wirksam werdenden höheren Preise für Auslandsrohstoffe. Dieser Anpassungsprozeß ist, nach einigen ersten starken Schüben mit kumulativer Wirkung, schrittweise erfolgt und nähert sich erst jetzt seinem Abschluß? zum 1. Juli nämlich, mit der endgültigen Anpassung der Preise für Brot- und Futtergetreide (auch für Düngemittel) an den Auslandsstand, Ganz so selbstherrlich und marktwirtschaftlichegoistisch, wie es mitunter dargestellt worden ist, war also die "wilde Preiswillkür der Unternehmer" bei diesem Anpassungsprozeß nun doch nicht!

Natürlich hätte man – in der Theorie – den nominellen Preisstand aus der Bewirtschaftungszeit vor der Geldreform auch nachher beibehalten können. Das hätte aber, was in der politischen Praxis undurchführbar gewesen wäre, über eine "Anpassung" der Nominallöhne nach unten führen müssen – es sei denn, man wäre der Meinung, daß der Reallohn trotz gesunkener durchschnittlicher Arbeitsleistung in unserer Wirtschaft, die aus tausend hinlänglich bekannten Gründen von schwächerer Produktionsergiebigkeit als früher ist, dem Vorkriegsstände stärker als bisher geschehen angenähert werden könnte. Ein Blick auf unsere graphische Darstellung über Arbeitsleistung und Lohnhöhe zeigt, daß diese Meinung kaum vertretbar sein dürfte. Irrig ist aber auch die vom Münchener Stadtkämmerer E. Hielscher seinerzeit in die Debatte geworfene Idee, daß wir bei einem schärferen "Heranhalten" der freigegebenen an die noch fixierten (gestoppten oder gebundenen Preise – speziell die Mieten – besser mit dem Wohnungsbau zurechtkommen würden, weil dann die "Kostenmiete" in Neubauten auch für den Arbeiter eher zu erschwingen wäre. Aber wären die Reallöhne in ihrer Relation zu den Baukosten dann tatsächlich höher als jetzt?

Hielscher dramatisiert auch die Vorgeschichte der Währungsreform ein wenig zu sehr; wenn er schreibt, daß der Kampf gegen die "betrügerische Währungspolitik" der preisgestoppten Inflation und für eine entschiedene Geldreform sich "in geheimen Denkschriften, in vertraulichen Konferenzen, in endlosen, zermürbenden und zeitraubenden Auseinandersetzungen mit den ängstlichen, einsichtslosen und entschlußlosen Fachleuten und Politikern auf beiden (!) Seiten" deshalb habe vollziehen müssen, weil "mangelnde Einsicht und eine falsch verstandene Solidarität den Reformern die Spalten der-Presse und fast jede andere Art der Publizität verschlossen". Unsere Leser haben sich jedenfalls über eine mangelnde Unterrichtung in Sachen Geldreform nie beklagen müssen – weder vor dem 20. Juni, noch nachher! Und wir haben ihnen (nach aller Möglichkeit) auch das Dilemma erspart, das sich vielfach bei der Lektüre anderer Blätter in jener ersten Zeit nach der Währungsreform ergab: als pian "vorn", im politischen Teil, die hohen Preise und die viel zu geringe Kaufkraft der Löhne, Gehälter und Renten beklagte, während auf der nächsten Seite schon, im Wirtschaftsteil, tiefsinnige Betrachtungen über die allzu reichliche Ausschüttung von "Konsumentengeld" zu lesen waren. Damals empfahl ja auch unser Kollege, der sich offenbar die "Verbreitung von Mißvergnügen in bezug auf die Währungspolitik" zur Lebensaufgabe gemacht hat: "die Investitionen möglichst zu steigern, also den Verbrauch niedrig zu halten".

Dies garstige Lied ist nun freilich, nicht mehr zu hören. Aber die Verärgerung und Verbitterung über die "schlechte" Geldreform, bei der man angeblich zu radikil verfahren ist (und die besseren Vorschläge einiger deutscher Fachleute beiseite geschoben hat...) hält bei dem und jenen aus der Reihe der Fachleute eben immer noch an. Dabei hat eine sehr klug ausgewogene, mit geschickter Hand geführte Notenbankpolitik das denkbar Beste aus der uns oktroyierten Währungsordnung zu machen verstanden. Es ist, alles in allem, doch recht gut abgelaufen, diese zwei Jahre hindurch. Die Männer in der Leitung der Währungsbank – man hat sie anfangs spöttisch als ABC-Schüler der Währungspolitik bezeichnet, die bei der A B C, der Allied Banking Commission, in die Lehre gehen müßten – haben den rechten Kurs zwischen Übereilung und Versäumnis zu halten verstanden. Nachträglich läßt sich immer leicht sagen: die Kreditrestriktion im Herbst 1948, wie auch ihre Lockerung im Frühjahr 1949, hätten eher kommen müssen. Aber man bedenke, wieviel unvorhergesehene Eingriffe von alliierter Seite anfangs erfolgt sind und daß die Preissteigerung des ersten Halbjahrs ja nicht nur eine durch hohe Kopfgeldquoten und Erstausstattungen bedingte, durch lange Kreditpolitik ermöglichte Willkür-Hausse gewesen ist, sondern starke Momente einer echten Preisanpassung in sich trug! Und man vergegenwärtige sich, daß ganz kurz vor der Lockerung der Restriktionen noch sehr ernsthaft über die Notwendigkeit einer Diskonterhöhung gestritten worden ist...