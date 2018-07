Es gibt eine Reihe neuer Symptome dafür, daß in der Sowjetzone der Kampf gegen die Kirche in ein aktuelles Stadium tritt. Ähnlich wie im Hitlerstaat und analog den Prager Vorgängen sucht der SED-Staat jetzt eine Gruppe von Geistlichen als Kirchen-Marionetten zu gewinnen und als Kirche auszugeben. Zu diesem Zweck versprach Grotewohl denjenigen Geistlichen Schutz, die von der Kirchenleitung gemaßregelt würden. Zugrunde liegt dieser anmaßenden Ankündigung der Fall des Landespastors Schwartze aus Ludwigslust in Mecklenburg. Die Kirchenleitung hatte den als SED-Politiker bekannten Pastor aus dem Diakonissenkrankenhaus „Stift Bethlehem“ wegen seiner antikirchlichen Agitation entlassen. Die mecklenburgische Regierung jedoch berief ihn sofort wieder in den Vorstand des Stifts.

Mit diesem Fall will Grotewohl einen möglichst großen Teil der Pfarrer im Lande von der Kirchenleitung trennen. Seine Behauptung, zahlreiche Geistliche hätten ihn gegen die Kirchenleitung um Schutz gebeten, bezieht sich allenfalls auf das verschwindende Häuflein von einem Dutzend der SED angehörenden Pastoren. Diese armselige Minderheit kommunistischer Agitatoren in der Kirche stellt unter den Geistlichen das Werbekorps für die „Nationale Front“. Sie ist das Reservoir für die Unterschriftensammlung zum Verbot der Atombombe. Es sind die Pastoren Kleinschmidt und Schwartze vor allem, die auch den Text des SED-Resolutionsentwurfs für den Ende Juli geplanten Parteitag der SED mit formuliert haben. In dem der Kirchenfrage gewidmeten Resolutionsteil wird vorgeschrieben, man solle lediglich die Pfarrer unterstützen, die der „Nationalen Front“ angehören. Eine breite Protestbewegung innerhalb der Kirchen wird gefordert. Und eingeleitet wird diese Forderung damit, daß die Kirche in ihrer Gesamtheit heute wieder in der Front der Kriegshetzer und Reaktionäre stehe, während sie früher die Herrschaft der Monopolisten und Junker verteidigt, den Terror im Nazireich gutgeheißen und die Waffen zu Hitlers Raubkrieg gesegnet habe.

Bischof Dibelius hat Grotewohl in einem ausführlichen Protest unter anderem auf diese Behauptungen, die inzwischen durch ein Mitglied des Politbüros der SED öffentlich verschärft worden sind, angesprochen. Grotewohls Antwort war ausweichend, und unbekümmert versucht er seitdem weiter, eine kleine Gruppe von SED-hörigen Geistlichen als Kirche zu nominieren. Doch die Kirche in der Sowjetzone ist nie so identisch gewesen mit der Masse ihrer Geistlichen und Gläubigen als heute, sie stemmt sich geschlossen und aktiv gegen den Versuch einer Bolschewisierung.

