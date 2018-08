Inhalt Seite 1 — Unsere Ostpolitik muß aktiv werden Seite 2 Auf einer Seite lesen

Bundesrat und Bundestag haben eine weitreichende politische Entscheidung getroffen: auf Antrag der Regierung Adenauer haben beide Kammern beschlossen, daß die Deutsche Bundesrepublik dem Straßburger Europa-Rat beitreten soll. Das ist eine eindeutige Option fürden Westen, und damit ist unsere Politik, soweit sie unser Verhältnis Zu den Westmächten angeht, festgelegt. Wohl mögen in einzelnen Fragen als Folgen des Krieges immer wieder Verhandlungen nötig werden, weil die Standpunkte beider Seiten nicht in jedem Falle übereinstimmen können. Doch wird dies nicht hindern, daß in absehbarer Zukunft die allgemeine Linie unserer Westpolitik unveränderlich bleiben wird. Wie aber steht es mit unserer Politik gegenüber dem Osten? Bedeutet der Beitritt zum Europa-Rat, daß nunmehr auch unsere Ostpolitik gewissermassen automatisch allgemeinen Plänen der Westmächte Folgen muß?

Diese Frage zu bejahen, hieße zu unterstellen, daß es bei den Westmächten überhaupt so etwas wie gemeinsam festgelegte Pläne dem Osten gegenüber gäbe. Leider jedoch ist das Gegenteil der Fall, und das läßt sich bereits aus einem einzigen Tatbestand ersehen: das Gesetz des Handelns im Kalten Kriege liegt immer noch beim Moskauer Politbüro, und bisher sind die Versuche des Westens, dem sowjetischen Angriff zu begegnen, rein defensiver Natur gewesen. Eine defensive Abwehr jedoch auf einer viele Tausende von Kilometern langen Front, die von Norwegen bis Japan reicht, läßt sich nach einem einheitlichen Plan überhaupt nicht führen, weil die Stellen, an denen der Gegner angreifen will, von ihm jeweils nach eigenem Gutdünken ausgewählt oder gewechselt werden können. Somit könnte die Politik des Westens über eine allgemeine und vage defensive Haltung hinaus bestenfalls nur aus Improvisationen bestehen.

Uns könnte jedoch eine solche Politik keinesfalls genügen, denn da Deutschland geteilt und teilweise von Sowjetrussen und Sowjetpolen besetzt ist, sind wir täglich gezwungen, uns mit der offensiven Politik des Kremls auseinanderzusetzen. In der Tat, wir können uns nicht auf Improvisationen einlassen, wir brauchen, um Widerstand leisten zu können, einen konstruktiven Plan. Unser Widerstand kann auch nicht allein defensiv, sondern muß auch offensiv geführt werden, weil sein Ziel ist, die kommunistische Herrschaft in Ost-Berlin und der Sowjetzone zu brechen.

Wir wollen dabei die bisherigen defensiven Maßnahmen, die der Westen im Kalten Krieg ergriffen hat, gewiß nicht unterschätzen. Die amerikanische Waffenhilfe im Rahmen des Atlantikpaktes nützt den beteiligten europäischen Staaten sehr wesentlich bei dem Aufbau ihrer militärischen Verteidigung. Die Marshall-Gelder haben sichtbar zur Festigung der Wirtschaftslage in Europa beigetragen. Griechenland ist durch die amerikanische Hilfe auf Grund der Truman-Doktrin gerettet worden, und dies hat es Tito ermöglicht, von Stalin abzufallen, die schwerste Niederlage, die der Kreml bisher hat einstecken müssen. Die Berliner Blockade endlich ist durch den großartigen Einsatz der Luftflotte zum Scheitern gebracht worden.

In der gleichen Zeit aber wurde die Tschechoslowakei sowjetisiert, erhielt Polen in Marschall Rossokowski einen sowjetrussischen Diktator, wurden in Bulgarien, Ungarn und Rumänien systematisch alle politischen Gruppen und Personen. vernichtet, die nicht bereit waren, blind und ergeben die Befehle des Kremls auszuführen. Und ebenso wurden in der deutschen Sowjetzone alle Reste demokratischer Einrichtungen beseitigt und mit Hilfe der Nationalen Front die ehemals bürgerlichen Parteien entmachtet.

Die rein defensiven Maßnahmen des Westens konnten auf diese Entwicklungen im Osten natürlich nicht den geringsten Einfluß haben. Anderseits hat der Kreml sich keineswegs mit der Defensive, mit der Stärkung seiner Positionen also, begnügt. Er hat mit seiner offensiven Politik weit über den Eisernen Vorhang hinaus gegriffen, wovon die von ihm befohlenen Streikbewegungen und Unruhen in Frankreich und Italien ein deutliches Zeichen ablegen. In der Deutschen Bundesrepublik allerdings konnte er diesen Weg der Offensive wegen der Bedeutungslosigkeit der hiesigen Kommunistischen Partei nicht einschlagen. Hier hat er eine andere Taktik gewählt und mit Erfolg angewandt: die Zersetzung des Widerstandes durch Agenten und Mitläufer.

Die Kommunisten verstehen es meisterhaft, sich hinter, dem Anschein nach, harmlosen Organisationen, deren Mitglieder zum Teil überhaupt nicht wissen, wofür sie mißbraucht werden, zu tarnen. Außer so eindeutig kommunistischen Verbänden wie der Freien Deutschen Jugend und dem Verein der Verfolgten des Naziregimes benutzen sie für ihre Propaganda- und Einschüchterungszwecke eine Fülle von Organisationen mit unschuldig klingenden Namen, so, um wenige zu nennen, die Gesellschaft zum Studium der Sowjetunion, den Hamburger Arbeitskreis für gesamtdeutsche Fragen, den Nauheimer Kreis, den Bund der Kriegsgegner, den Demokratischen Frauenbund Deutschlands, die Deutsche Anarchistische Bewegung, und diese Liste ließe sich noch erheblich verlängern. Auch kommen in letzter Zeitimmer mehr Politiker aus der Sowjetzone in die Bundesrepublik, Bürgermeister, Abgeordnete, Staatssekretäre, um bei äußerlich harmlosen Veranstaltungen Propagandareden zu halten. Ebenso werden unter der Maske wissenschaftlich oder wirtschaftlich neutraler Ziele Kongresse abgehalten, der Gynäkologen etwa oder des Gesamtdeutschen Arbeitskreises der Land- und Forstwirtschaft zu dem Herr Gereke so auffällig enge Beziehungen unterhält. Alle diese Veranstaltungen und Reden haben nur den einen Zweck, ein rosig gefälschtes Bild von den Zuständen in der Sowjetzone zu malen und auf diese Weise den Widerstandswillen des Westens zu schwächen. Dem gleichen Ziel dient auch das Einschmuggeln von kommunistischen Agenten; man schätzt, daß in den letzten Monaten ihrer 1200 nach der Bundesrepublik gekommen sind.