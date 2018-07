Die erste große Überraschung in dem politischen Kampf um die am 3. Oktober stattfindende Wahl des Staatspräsidenten in Brasilien ist erfolgt: Getulio Vargas wird sich erneut um das höchste Amt im Staate bewerben. Der jetzt 65jährige General war nicht weniger als fünfzehn Jahre Staatspräsident gewesen, als er 1945 durch einen unblutigen Militärputsch von diesem Posten entfernt und durch den verfassungsmäßig gewählte General Enrico Dutra ersetzt wurde. Nun steht der Ablauf der Amtsperiode Dutras vor der Tür und er selbst kann nach der Verfassung nicht in unmittelbarer Folge ein zweites Mal zum Präsidenten gewählt werden. Von seiner Partei, den Sozialdemokraten, ist es noch nicht sicher, ob sie einen eigenen Kandidaten nominieren werden; der einzige, bisher genannte Name, Christiano Machado, ist ein unbeschriebenes Blatt.

Die linksgerichtete „Demokratische Nationale Union“ ihrerseits hat den Generalleutnant der Luftwaffe, Eduardo Gomes als Präsidentschaftskandidatenaufgestellt. Der 55jährige Generalinspekteurder brasilianischen Luftverkehrslinien unterlag 1945 im Wahlkampf gegen Dutra. Als Gast des Generals Lucius D. Clay besuchte Gomes später Westdeutschland, um anschließend auf Einladung der amerikanischen Luftwaffe den Vereinigten Staaten einen längeren Besuch abzustatten. So schlug er auf dieser Nachkriegsreise zwei Fliegen mit einer Klappe; er erwarb sich die Sympathien der zahlreichen Deutsch-Brasilianer und das Wohlwollen Washingtons. Daher würde seine Kandidatur, die möglicherweise auch noch von den brasilianischen Sozialdemokraten Dutras unterstützt werden wird, wahrscheinlich diesmal eine ziemlich sichere Sache sein, wenn eben nicht der alte Getulio Vargas so unerwartet in der Arena aufgetaucht wäre.

In Washington wird man die kommenden Entscheidungen der politischen Parteien Brasiliens mit besorgter Aufrnerksamkeit verfolgen. Unter den farblosen und milden Dutra galt Brasilien als einer der sichersten demokratischen Alliierten Washingtons auf dem südamerikanischen Kontinent. Unter der Präsidentschaft von Eduardo Gomes würde Brasilien dies aller Voraussicht nach auch weiterhin bleiben. Vargas hingegen ist kein Kandidat nach dem Wunsch Washingtons. Dort hat man weder vergessen, daß er die konstitutionellen Beschränkungender Macht des Präsidenten nicht liebt, noch daß er den früheren USA-Botschafter im Brasilien, Berle, als denjenigen bezeichnet hatte, der seine Absetzung im Jahre 1945 veranlaßt habe. „Getulio wird wiederkommen“ –, so konnte man es noch Jahre nach der Absetzung von Vargas drohend an Hauswänden und Mauern der roten Hochburgen in Brasilien lesen. Wind er tatsächlich wiederkonmen? E. K.