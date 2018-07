Oldenburg, im Juni

Die Schloßbühne des Oldenburgischen Staatstheaters zeigte aus dem umfänglichen Nachlaß Georg Kaisers die Komödie Das Los des Ossian Balvesen, in der alle Merkmale der Kaiserschen Dialektik und Dramentechnik überdeutlich werden: je zwei der fünf Akte vertreten abwechselnd die beiden dialektischen Pole, der fünfte bringt die Synthese.

Der Postbeamte Ossian Balvesen hat jahrelang ein Los der Staatslotterie gespielt. Endlich gibt er es enttäuscht auf, und nun gerade wird es in den Händen eines zufällig zu ihm gelangenden armen Holzschnitzers zum Millionentreffer, Als Beamter an die Bewertung von Dienstjahren als „Verdienst“ gewöhnt, bildet Balvesen sich ein, er habe das Recht auf den Hauptteil der Million. Der Holzschnitzer indessen fühlt sich als Künstler eingelassen in den Schöpfungsprozeß der Natur, sein Verhältnis zur zufällig gewonnenen Million ist so gleichgültig, daß er sie Beiwesen wieder überläßt. In diesem Moment entschwindet dem Postbeamten das Glück; Frau, Tochter und Schwiegersohn wenden sich von ihm ab, und am Dienst findet er keine Freude mehr. Erst die Vernichtung des Loses als des diabolischen Imprévu gibt ihn sich selbst wieder zurück.

Dies ironische Gleichnis vom Glück, das der Zufriedenheit entspringt, müßte fast im Märchenton gespielt werden, unbeschwert Die Regie der Oldenburger Aufführung (Walter Bäumer) unterstrich aber das Konstruierte des Dialogs noch durch Pausen und langsame Diktion, W. W.