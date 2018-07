Inhalt Seite 1 — Wie die baltischen Staaten von der Sowjetunion vergewaltigt wurd Seite 2 Seite 3 Auf einer Seite lesen

Auch ohne viel Phantasie kann man sich heute vorstellen, wie es sein wird, "wenn die Rossen kommen. AnsdianKKigsmaterial aus eigenem oder fremdem Erleben gibt es genug. Es €tammt jedoch überwiegend aus solchen Ländern und Gegenden, In denen der Verlust der nationalen Freiheit von den Brandwolken des Krieges und der Niederlage verhüllt war. Als Musterbeispiel für die kalte" Form der kommunistisdben Machtübernahme gilt die Tschechoslowakei. Noch deutlicher und lehrreicher ist jedoch das Beispiel der baltischen Länder. Es zeigt, daß weder eine, starke Kommunistische Partei noch eine siegreiche Rote Armee notwendig sind, um den Schritt von der Freiheit in die Sklaverei, vom Rechtsstaat in den Terrorstaat zu vollziehen. Es genügt bereits, daß ein Land oder ein Volk sich innerhalb der russischen Interessensphäre" befindet. Was sich vor nunmehr zehn Jahren im Baltikum abspielte, war nichts als die logische Folg des unheilvollen Paktes, den Ribbentrop und Molotow ein knappes Jahr vorher in Moskau unterzeichnet hatten. Seit jenem Paktabschluß befanden sich Estland, Lettland und Litauen innerhalb der "Interessensphäre" Stalins.

Eine kommunistische Fünfte Kolonne gab es stkche Partei war in allen drei Ländern verboten ond illegale Kommunisten gab es kaum, abgesehen von einigen Moskauer Agenten. Da die Völker am Rande der, Sowjetunion die wirklichen Verhältnisse jenseits der Grenze genau kannten, waren sie gegen kommunistische Verführuhskünste immun. Der Roten Armee schließlich fehlte damals noch jener Nimbus, der sie seit Stalingrad umgibt. Russische Truppen hatten bis dahin nur in Finnland gekämpft und sich dort nicht gerade mit Ruhm bedeckt. Das Unheimliche an diesem Übergang der baltischen Staaten von einem normalen und glücklichen Leben zu einem Zuchthausdasein voller Elend und Angst war die Leichtigkeit und Mühelosigkeit, mit der er sich vollzog — So mühelös etwa, wie man nachts im D Zug ein Grenze passiert, ohne den Wechsel des Zugpersonals zu bemerken. Damals war es ja auch noch etwas Ungewöhnliches, daß man über Nacht zum Paria in seinem eigenen Lande werden konnte. Auch den Begriff des Eisernen Vorhangs gab es im Jahre 1940 noch nicht, und als er sich Bber das unglückliche Baltikum senkte, hielt man Ihn noch lange Zeit für einen bösen Traum. Heute kann dieser Albtraum sein zehnjähriges Jubiläum feiern — Wie ein Land seine Freiheit verliert, kann man aus Geschichtsbüchern und Zeitungen erfahren, wie den Menschen in diesem Land zumute ist, das freilich muß man erlebt haben.

Anfang Juni war ich von Helsingfors nach Reval gekommen, um Freunde zu besuchen. Seit neun Monaten hatte Estland russische Einquartierung — die erste Folge jenes Paktes zwischen Ribbentrop und Molotow — aber im brigen hatte sich das Gesicht der mir seit langem vertrauten Stadt und seiner Bewohner wenig verändert. Nach dem Friedensschluß zwischen Rußland und Finnland war den Menschen ein Stein vom Herzen gefallen. Man hoffte, das Gewitter werde vorüberziehen.

Die Russen, denen man in den engen Straßen Revals begegnete, waren liebenswürdig, wenn auch vorsichtig — aus Angst vor ihren eigenen Vorgesetzten. Angesichts der vollen Schaufenster und all des anderen "kapitalistischen Luxus" trauten sie nicht recht ihren Augen und kauften so viel und so rasch wie möglich, überzeugt, es mit einer booirgeoisen Attrappe, einem Potemkinschen Dorf der Kapitalisten zu tun zu haben, Die Esten selber hatten von der Besatzung allerhand Annehmlichkeiten. Man bekam Kaviar zu Spottpreisen — wenn auch unter dej Hand, denn offiziell waren solche Tauschgeschäfte verboten — und die Ladeninhaber machten glänzende Geschäfte Estland war damals noch ein reiches Land und konnte sich so asfehungerte Gäste leisten, ohne selbst zu kare za ommen.

Die Revaler betrachteten die "Gäste", vie man sie nannte, mit einer gewissen Neugier. Das also waren die Soldaten der Roten Arrree, die Männer, die auf Stalins Befehl in Scharen zu Zehntausenden in die finnischen Maschinengewehre an der Mamnenheim Linie und in Karelien gelaufen waren. Eins konnte man ihnen ansehen: Diese Männer in ihren nicht immer parademäßigen Uniformen, mit den harten Gesichtern und den scheuen Augen machten sich keine Gedanken, ob das, was man ihnen befahl, richtig oder falsch sei. Sie würden tun, was man von ihnen verlangte. Sie waren verläßliche Soldaten Stalins. Verläßlich nicht aus Begeisterung, sondern aus Angst und Ausweglosigkeit. Etwas Unheimliches und Eisiges ging von diesen Geächtern aus — eine Botschaft von jenseits des Eisernen Vorhangs. Doch wer verstand damals diese Botschaft richtig zu lesen? Die Disziplin unter den Besatzungstruppen war asiatisch. Die übliche Strafe für das kleinste Vergehen — wie Diebstahl einiger Kartoffel oder überreichlicher Genuß von Wodka—war Erschießen. Oft kam es vor, daß die estnisch Polizei die Wodka Opfer bei sich behielt und im Arrestlokal ausschlafen ließ, um sie or dem Revolver des Politruck zu bewahren. Wurden sie aber von einer russischen Wache abgeholt, so ertönten stets schon nach wenigen Minuten die tödlichen Schüsse.

Das Verhältnis zwischen Esten und Russen blieb zunächst korrekt, war mitunter sogar freundschaftlich. Gegen Ende der ne_un Monate friedlicher Okkupation hatte man sich so weit eingelebt, daß man die Einquartierung kaum mehr als störend empfand. Begegnete man einem Rotarmisten auf der Straße, so machte er höflich Platz. Offiziere und Soldaten waren gleich wohlerzogen, wenn es galt, einer Dame in einer überfüllten Straßenbahn oder einem Zugabteil den Sitzplatz anzubieten .

Aber der Zeiger der Geschichte rückte weiter und im Westen siegte Hitler schneller und gründlicher, als Stalin vorausgesehen hatte. Am 15. Juni lief ein unheimliches Gerücht durch die Stadt, Das Passagierflugzeug Reval—Helsingfors sei sOben im Schloß war inzwischen die entvon unbekannten Jagdflugzeugen abgeschossen worden. Bald wurde aus dem Gerücht unheimliche Gewißheit. Estnische Küstenpolizei hatte den Vorfall mitangesehen: Sämtliche Insassen des Flugzeugs, darunter drei Gesandschaftskuriere, waren umgekommen. Ein russisches Unterseeboot hatte die Trümmer nach Gepäckstücken untersucht — die Jagdflugzeuge waren russischer Provenienz.