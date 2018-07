Bei schleppendem Geschäftsgang wurden dennoch von den achtzig erschienenen Wollhändlern und zwanzig direkt steigernden industriellen Wollverarbeitern alle angebotenen Lose des etwa 20 000 Zentner AB-B und B-C-Wollen umfassenden Versteigerungskataloges der Deutschen Wollverwertung, Abt. Süd, in Neu-Ulm aufgenommen. Dieses Angebot war die Jahresernte der süddeutschen Schafhalter, deren Verkaufsorganisation in Neu-Ulm erstmalig seit 1934 ohne Festpreise und Bewirtschaftung eine Versteigerung veranstaltete. Die Aufrufpreise lagen etwa 30 v. H. über den früheren Festpreisen. Angesichts der Geldknappheit wurden die Preise zögernd auf 75 bis 80 v. H. der Weltmarktpreise hinaufgetrieben.

Für Schweißwollen wurden zwischen 4,40 und 5,40 DM erreicht. Rückenwäsche, das heißt am lebenden Tier gewaschene Wolle, lag bei 7,00 bis 8,50 DM, das bedeutet, daß für Reinwäsche, die je nach dem Grade der Verschmutzung eine Auswertung der Partien nur mit 45 bis 60 v. H. Gewichtsverlust gestattet (bei Rückenwäsche 20 bis 30 v. H.), ein je nach Feinheit variierender Preis von rund 11 DM je kg zustande kam. Der Weltmarktpreis liegt für ähnliche Qualitäten bei 13 bis 14 DM. Bei den Schafhaltern, die während der Bewirtschaftung etwa 3 bis 3,50 DM für ihre Wollen erhalten hatten, sah man demgemäß zufriedene Gesichter. Bemerkenswert war das große Interesse für Lammwolle, die normal im Preis 20 bis 25 v. H. unter der „längeren“ Jahreswolle der erwachsenen Tiere liegt. Hier aber erreichte sie beinahe höhere Preise als die Jahresschweißwollen und ging mit 4,50 bis 5,00 DM weg. Sie wird vorwiegend zur Herstellung von Uniformtuchen gebraucht, ist aber auf dem Weltmarkt infolge der Käufe der Sowjets und Amerikaner knapp. Da sie in Ulm meist von der Industrie direkt aufgenommen wurde, vermutete man wohl nicht zu Unrecht, daß hier die Polizeiuniformen der Bundesrepublik ihre ersten Schatten vorauswarfen...

Auch in der Zwischenzeit hat sich die Lage auf dem deutschen Wollmarkt keinesfalls gebessert. Diese Feststellung konnte anläßlich der Wollauktion, die am 16. Juni in Paderborn stattfand, eindeutig getroffen werden. Es standen rund 10 000 Ztr. aus den Lagern Paderborn und Kassel-Niederzwehren zum Verkauf, aber etwa ein Drittel der angebotenen Wolle konnte nicht umgesetzt werden. Größeres Interesse bestand lediglich für feinere Qualitäten, besonders für Merino-Wolle. Die geforderten Preise der Produzenten wurden jedoch auch, hier nur ganz knapp erreicht. Kl.