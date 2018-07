Zum Essen gehört Geschick

Sage mir, was du ißt, und... Nationalspeisen verraten wirklich so manches über den Charakter eines Landes. Spaghetti künden die Genügsamkeit des Italieners, und sie zu essen, verführt zu den raschen Gesten des Südländers, indessen die verfeinerte Kultur der französischen Küche der Wesensart des Landes entspricht wie die Konservenliebe der Amerikaner ihre Achtung vor allen Errungenschaften der Zivilisation kündet. Das Fondue aber, Nationalgericht der französischen Schweiz, hat eine Philosophie, die so vieles über das schöne Land der Seen, Berge, Weingärten und eigenartigen Städte aussagt. Das Fondue ist daheim in Bauernstuben und in den Carnozets, diesen nach einheimischer Art eingerichteten Extrazimmern der einfachen wie der luxuriösen Gasthäuser. Die Schweiz ist Bauernland, Land der Viehwirtschaft, der Milchprodukte. Das bestätigen ihre weltberühmten Käsesorten, das bestätigt vor allem die Königin aller Käsegerichte – das Fondue. Die Westschweiz ist aber auch das Weinland der Schweiz und darum ist der zweite wichtige Bestandteil des Fondue weißer, duftender, spritziger Wein.

Man unterscheidet einige Fondues, je nach Regionen und ihren speziellen Rezepten – und alle haben ihre fanatischen Anhänger. Da es bei den Zutaten um tiefe Wesensunterschiede geht, so sei nicht verschwiegen, daß man in Neuchätel einen Deziliter Weißwein, eine Knoblauchzehe mit einem Gläschen Kirschwasser und Muskat mit dem Käse verkocht, während man in Fribourg nur den Vacherinkäse der Region verwenden darf, der mit einem in Butter gewälzten Knoblauchstückchen ohne Kirsch am besten auf einer Kerzenflamme kocht, und in Genf wiederum das Fondue moitié-moitié liebt, wobei zwei Käsesorten gemischt verwendet werden. Dieses Gericht ist ein richtiges Bauernessen. Noch heute sprechen in der Westschweiz Bauer, Bäuerin, Kinder, Knechte und Mägde ein Gebet, ehe die nach Käse und Wein duftende Schüssel auf den Spirituskocher gestellt wird. Jeder taucht eine langstielige Gabel, auf die ein Brotstückchen gespießt ist, in den Topf und führt den Gabelbissen, getränkt in die herrliche dickflüssige Masse, zum Munde, reihum oder gleichzeitig, geschickt jedenfalls und ohne den Nachbarn zu behindern. Wem in einer Gaststube sein Brotstück von der Gabel in die Masse fällt, muß einen Liter Wein bezahlen.

Ein Bauernessen, ein Gemeinschaftsessen! Daheim ißt die Familie aus einer Schüssel, im Gasthof die Freundesschar oder ein Liebespaar. Es geht im elegantesten Westschweizer Restaurant nicht anders zu. Erst werden erwartungsvoll die Brote zu einem Berg kleiner Stückchen auf jedem Teller zerteilt, dann naht die Hausfrau oder der Wirt mit der Schüssel des auf dem Herd schon dickflüssig gewordenen Fondue und stellt die Schüssel auf den Spirituskocher vor die Hungrigen. Und nun tauchen alle ihre Gabeln mit denaufgespießten Brotstückchen ein.

Für Nachdenkliche hat das Fondue seine eigene Philosophie. Ein alter Weinbauer aus dem Wallis hat sie einmal ausgesprochen: „Es gehört vielleicht nur ein wenig bäuerlicher Anstand dazu, damit sich die Völker Europas gemeinsam um die Schüssel setzen. Ohne Zollgrenzen, die den Nachbarn hindern, und ohne ungezogene Hast. Und wer sein Brotstückchen aus Ungeschicklichkeit und Unverstand fallen läßt – ja, der zahlt, das wissen wir alle.“ Grete v. Urbanitzky