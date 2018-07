Inhalt Seite 1 — Das Wetter bringt uns aus dem Gleichgewicht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Heinz Nautsch

Ein Problem von überragender Bedeutung für das tägliche Leben ist durch jüngste deutsche Forscherarbeit seiner Lösung nahegebracht worden: der Einfluß des Wetters auf den Menschen, sein Wohlbefinden und seine Krankheiten. Auf Grund der Erfahrungen der Hamburger Medizin-meteorologischen Arbeitsgemeinschaft ist es möglich, einzelne Wetterereignisse als medizinisch wirksam zu erkennen und rechtzeitig vorauszusagen.

Seit langem unbestritten ist der Einfluß des Wetters auf unser Wohlbefinden. Fast jeder Mensch ist „wetterfühlig“, wenn er zum Beispiel bei bevorstehenden Wetteränderungen Arbeitsunlust oder Narbenschmerzen verspürt. Statistisch erwiesen sind zahlreiche Zusammenhänge zwischen bestimmten meteorologischen Ereignissen und der Häufung von verschiedensten medizinischen Erscheinungen, wie Schwangerschaftsbeschwerden, Früh- und Spätgeburten, Gallen- und Nierenkoliken, Schlaganfällen, Asthma, rheumatischen Beschwerden, Kreislaufstörungen und einer langen Reihe weiterer Krankheiten. Auch bei Selbstmorden und Selbstmordversuchen deutet die Statistik auf Wettereinflüsse hin. Der Wirkungsmechanismus solcher Zusammenhänge blieb allerdings bisher dem Verständnis verschlossen und läßt erst in jüngster Zeit glaubhafte Deutungsmöglichkeiten zu.

Gesundheit und Wohlbefinden werden heute als Gleichgewichtserscheinungen aller seelischkörperlichen Funktionen angesehen, Krankheiten und Unpäßlichkeiten dagegen als Störungen dieses Gleichgewichts, die durch Reize der verschiedensten Art bedingt sein können. Zu derartigen Reizen kann man nach den neuesten Forschungen auch eine Reihe von Wetterfaktoren rechnen. Ähnlich wie die Reise in ein anderes Klimagebiet erfordert auch jede Wetteränderung eine Umstellung unseres Körpers. Im gesunden Organismus läuft diese unmerklich ab und hat nach kurzer Zeit das „Gleichgewicht“ wiederhergestellt. Für sensible und kranke Menschen können Mißstimmung, Unpäßlichkeiten, Krankheiten oder Krankheitsverschlimmerungen die Folge sein.

Die medizinisch wirksamen Wetterreize sind um so stärker, je mehr Wetterfaktoren beteiligt sind, je stärker und je schneller ihre Änderung erfolgt. Diese grundlegenden Feststellungen haben sich in den seit 1948 laufenden Untersuchungen der Hamburger Medizin-meteorologischen Arbeitsgemeinschaft ergeben, die jetzt die täglich eingehenden Meldungen aus Krankenanstalten der inneren Medizin, Frauenkliniken, Kinderstationen und Nerveninstituten mit vielen hundert Betten verarbeitet. Aus der Fülle der Einzelheiten in der modernen Meteorologie, der auch die erdmagnetische, die Sonnen- und die Strahlungsforschung hinzuzurechnen sind, konnte man im Laufe der Untersuchungen eine begrenzte Zahl von Wetterfaktoren erkennen, denen sich bestimmte medizinische Erscheinungen zuordnen ließen. Hieraus entstand ein Bezugsschema, das auf der einen Seite meteorologische Begriffe, auf der anderen Seite die entsprechenden medizinischen Wirkungen enthält, und das richtig zu lesen und auszuwerten zunächst dem Fachmann überlassen bleiben muß.

Von besonderem Interesse sind außer der Tatsache, daß die medizinisch bedeutsamen Wettereinflüsse nunmehr mit wissenschaftlicher Gründlichkeit erfaßt und jetzt in breitem Rahmen praktisch ausgenutzt werden, auch viele Einzelergebnisse dieser neuen Wissenschaft. So genügt es nicht, den Wetterwechsel in der bodennahen Luftschicht zu beachten, den man häufig sogar ohne Instrumente sehen oder fühlen kann, wie zum Beispiel Kaltlufteinbrüche mit Gewitterwolken und Regenschauern. Als medizinisch wirtsam erwiesen sich auch Wetteränderungen in der freien Atmosphäre bis über 10 000 Meter Höfe, zu deren Messung und Vorausberechnung der Meteorologie im heutigen Deutschland leider keine Wetterflugstellen und nur wenige Ballonstationen zur Verfügung stehen. In der höheren Atmosphärenschichtung, an den Grenzflächen verschiedener Luftmassen, entsteht durch Gegeneinanderbewegung dieser Luftmassen eine elektromagnetische Strahlung. Jeder Rundfunkhörer kennt diese „atmosphärischen Störungen“, die zum Beispiel bei herannahenden Gewittern auftreten und viele hundert Kilometer Reichweite, haben. Besonders stark sind die wetterbedingten Hochfrequenzstrahlen außerhalb des Rundfunkwellenbereichs, von etwa 10 000 bis über 100 000 Meter Wellenlänge. Es ist seit mehreren Jahien experimentell erwiesen, daß gerade diese Strahlen – im Frequenzband um 10 Kilohertz – biologisch wirksam sind und die Zellsubstanz beeinflussen. Im Rahmen der Hamburger Untersuchungen wurde daher die Messung und Registrierung der in der Atmosphäre entstehenden Ultialangwellen-Strahlung erstmalig – wenn auch mit zunächst provisorischen Mitteln – laufend durchgeführt. Sie haben erstaunliche Ergebiisse gezeitigt.

Schon etliche Stunden, bevor ein Wetterumschlag am Boden bemerkbar wird, setzt diese Hochfrequenzstrahlung ein, und gleichzeitig beobachtet man in den Kliniken bei zahlreichen Patienten den Beginn von rheumatischen Beschwerden, Nerven- und Narbenschmerzen sowie anderen medizinischen Erscheinungen. Diese Beobachtungen führen zu der Annahme, daß die Hochfrequenzstrahlen für die Fernwirkung von Wettereinflüssen verantwortlich sind. Sie erlauben überdies eine Erklärung für die bekannte Wettervorfühligkeit, die bei empfindlichen Menschen und besonders auch im Tierreich immer wieder bestätigt wird.