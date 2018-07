Von unserem Bonner Korrespondenten Robert Strobel

Man hatte – denn zum Rätselraten war ja Zeit genug. – auf eine ganze Reihe von Männern getippt, die als Führer der deutschen Delegation für die Pariser Konferenz in Betracht kämen. In keiner dieser Kombinationen aber war je Professor Hallstein genannt worden. Als sein Name dann, drei Tage vor Beginn der Konferenz, also wenige Minuten vor zwölf, offiziell bekanntgegeben wurde, wußte die große Öffentlichkeit mit ihm wenig anzufangen. Wie kommt ein Mann der Studierstube, so fragte man, zu dieser Aufgabe? Müßte nicht der deutsche Verhandlungspartner eines Monnet über die ganze Skala jener politischen Erfahrungen verfügen, die eine wichtige Voraussetzung für die Verhandlungsroutine auf großen internationalen Konferenzen, sind? Hallstein aber ist zum erstenmal auf einer Konferenz von solchem Gewicht. Freilich ist er auch nicht der eigentliche deutsche Verhandlungspartner Monnets. Der heiße Adenauer und sitzt in Röhndorf... Es steht hier nicht zur Debatte, ob diese Trennung von Vorhut und Hauptquartier grundsätzlich richtig ist und wie sehr sie die Aktionsfähigkeit, der deutschen Delegation etwa beeinträchtigen kann. Unter dem Aspekt, daß Hallstein nichts als der Vorhutführer ist, erscheint seine Nominierung in einem anderen Licht. Man sagt ihm Geschicklichkeit und Geschmeidigkeit nach. Und vielleicht ließ ihn gerade die Geschmeidigkeit für die Rolle des vorgeschobenen Regierungssprechers besonders geeignet und der Bonner Regierung erwünscht erscheinen.

Als Wissenschaftler hat Hallstein einen guten Namen. Seine rechtsvergleichenden Arbeiten werden als außerordentlich zuverlässig geschätzt. Insbesondere hat er Rechtsvergleiche für die Handelsgesellschaften in einem – wie man sagt – bis dahin allbekannten Umfang aufgestellt; umfangreich sowohl nach der Zahl der verglichenen Länder wie der behandelten Fragen. Für die Aufgabe des ratkundigen Sachverständigen ist gerade dieses Wissen im vorliegenden Falle von größtem Wert. Auch seine sonstigen Arbeiten auf dem Gebiet des vergleichenden Wirtschaftsrechts und des Rechts der internationalen Wirtschaftsbeziehungen prädestinieren ihn zweifellos zum beratenden Beobachter eines Gesprächs, das die Wirtschaftsbeziehungen mehrerer Staaten von Grund auf umgestalten soll.

Hallsteins Begabung als Rechtsgelehrter und seine starke, durchaus nicht einseitig auf die wissenschaftlichen Interessen gerichtete Aktivität haben den jetzt 48jährigen frühzeitig zu großen Erfolgen geführt. Es ging der freundliche Scherz über ihn, wenn in einer Versammlung würdiger Professoren ein Mann zu sehen sei, der wie ein Konfirmand aussehe, so sei das Hallstein. Schon als Professor für bürgerliches Recht, für Handels-, Wirtschafts- und Arbeitsrecht an der Universität Rostock machte der damals knapp 30jährige von sich reden. Später kam er an die Frankfurter Universität, deren Entwicklung er nach dem Krieg maßgeblich beeinflußte. Auch Gegner sagen ihm nach, es sei vor allem seinen Bemühungen zu danken gewesen, daß die Frankfurter Universität bereits im Sommersemester 1946 die Vorlesungen aufnehmen konnte. Mehrmals Rektor und Prorektor und einige Male Dekan der rechtswissenschaftlichen Fakultät, gehört er zu den markantesten Gestalten dieser Hochschule.

Daß sich seine Energie nicht nur in den Problemen der Theorie, an die er, ein Junggeselle, seine ganze Lebenskraft verschwendet, sondern auch in der Praxis mißlicher Lebensumstände durchzusetzen versteht, erwies er in der Gefangenschaft. Als kleiner gefangener Leutnant der Reserve verstand er es, in seinem amerikanischen Gefangenenlager eine Lageruniversität zu organisieren, die sich bald eines ausgezeichneten Rufes erfreute. Man brachte ihn später in das Umerziehungslager Fort Eustis in Virginia, wo er bald einer der eifrigsten und interessiertesten Mitarbeiter wurde. Mit Hilfe, des Vertrauens, das er sich dabei erwarb, konnte er später die Wiedereröffnung der Frankfurter Universität erfolgreich betreiben. Im Jahre 1948 holte man ihn als Gastprofessor an die Georgetown University in Washington. Er nutzte die Gelegenheit, der Förderung der deutschen Wirtschaft durch seine wissenschaftlichen und gesellschaftlichen Beziehungen zu dienen.