Westerland, im Juni

Ein fragwürdiger Ruf, irgendeinmal entstanden, pflegt den Tatsachen weit vorauszueilen, und er eilt immer noch, selbst wenn die Voraussetzungen längst nicht mehr bestehen ... Bei vielen ruft das Wort „Spielbank“ die Assoziation „Ruin“ und „Revolver“ hervor, und ein Kasinobesucher stellt sich ihnen nur mit der Maske des wachsbleichen Gesichtes dar ...

Aber die Zeit, da ein Kasino der Tummelplatz todbringender Leidenschaften war, ist lange vorüber. Europa hat ganz andere Formen des Nervenkitzels erfunden, denen gegenüber Roulette und Bakkarat wirklich ein – Kinderspiel sind. Die dezente Eleganz des Kasinos Westerland, das seinen Betrieb im Juni wieder eröffnet hat, erinnert eher an die Empfangsräume einer großen internationalen Bank, in der ernst und sachlich Geldgeschäfte abgewickelt werden. Die Besucher, die etwa in den Morgenstunden zum Strande eilen und mit entschlossenen Mienen die gekräuselte Nordsee betrachten, tun das nicht im Hinblick auf die Möglichkeit, ihr Leben zu beenden. Das Morgenbad ist eine beliebte Westerländer Erfrischung, ganz gleich, ob der Badegast 50 DM gewonnen oder verloren hat...

Dezent und leise ist auch der Ton, der in den Räumen des Kasinos schwingt, und der nur hin und wieder um Nuancen ansteigt, wenn an einem der Tische ein Spieler „in Form kommt“. Unveränderlich ruhig sind die stereotypen Ausrufe der Croupiers.

Wenn die „Mannschaft“ abgelöst wird, gilt die Parole „Die Hand wechselt“. Vom Kopf ist nicht die Rede, und doch bedeutet gerade die Arbeit des Croupiers eine außerordentliche geistige Konzentration.

Davon konnte man sich schon bei dem vorbereitenden Lehrgang überzeugen, welcher der Wiedereröffnung voranging. „Geben Sie mal Herrn X. 5000 D-Mark“, sagte der Lehrer zu einem der Croupierschüler, und verständnisvolle Heiterkeit verbreitete sich in der „Klasse“. Es wurde hoch und gewagt gespielt, die braunen und blauen und weißen Jetons flogen über den grünen Tisch, und die Zylinder-Croupiers, die Männer, die das Roulette bedienen und die Gewinne auszahlen, mußten scharf aufpassen.

Denn das tat der technische Leiter, der dem Lehrgang für die werdenden Croupiers in Westerland vorstand, auch, und häufig griff er ein. Wenn die Formulierungen der Ausrufe nicht korrekt waren zum Beispiel, oder wenn gar einer der „Spieler“ mehr ausgezahlt bekam, als ihm zussand. Die Schulstunde entsprach dem „Ernstfall“: in würdiger Haltung saßen die Schüler, die sich als Publikum betätigten, um den langen grünen Tisch und bedrängten ihre Kollegen mit den verzwicktesten Plazierungen.