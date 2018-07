H ], H, Rio de Janeiro, Mitte Juni Die unerwartet lange Verzögerung des Abschlusses der deutsch brasilianischen Wirtschaiftsbesprechungen in Rio de Janeiro hat nid nur in Brasilien, sondern vor allem auch ia weiten Kreisen der deutschen Wirtschaft za den verschiedensten und einander widersprechendsten Vermutungen Anlaß gegeben.

Im Interesse der zukünftigen Entwicklung des deutsch brasilianischen Handels, ja der gesamten Beziehungen zwischen beiden Ländern muß daher die Feststellung liegen, daß die besagte Verzögerung weder ein Verschulden der brasilianischen Regierung darstellt, noch der deutschen Delegation zum Vorwurf gejnacht werden kann. Einmal waren sich beide Verhandlungspartner schon anfangs darüber im klaren, daß sich zum Teil sehr tief greif ende Strukturveränderungen des brasilianischen Marktes gegenüber der Vorkriegszeit und eine Vielzahl neuer Probleme auf werfen würden. Zum anderen aber, und das sollte den Gang der Verhandlungen weitaus nachteiliger beeinflussen, als zunächst anzunehmen war, versuchten vor allem britisch amerikanische Wirtschaftskreise, einen Vertragsabschluß mit allen Mitteln zu verzögern.

Es handelte sich hierbei um die gleichen Kräfte, denen es zwei Jahre lang (zum Teil mit wenig fairen Mitteln einer irreführenden Berichterstattung über die westdeutsche Produktionskapazität) gelungen war, die Aufnahme % ron Besprechungen zu unterbinden. Jetzt versuchten sie den Verlauf der anfänglich reibungslosen deutsch brasilianischen Verhandlungen schwieriger zu gestalte:!!, wjbei sie nicht davor zurückschreckten, auf die deutsche Delegation unter Ausnutzung gewisser "Kontrollfunktionen" einen Druck auszuüben. Die Hintergründe für dieses wenig faire Vorgehen liegen sunf der Hand. Sie betreffen auf der Importseite yo? allem Preisfragen, die deutlich Tendenzen einer gegen Lateinamerika gerichteten USA Preispolitik erkännen lassen, wie sie etwa in der umstrittenen Kaffee Polemik des US Senators Gillette, zum Ausdruck komfcr. Bei den deutschen Exporten hingegen handelt es sich in erster Linie um die für England und die Benelux Länder grundsätzliche. Frage, ihren zum Teil nur mit schwarzen Listen gewonnenen Südamerikaaiarkt nun mit allen (auch unfairen?) Mitteln gegen die deutsche Konkurrenz zu verteidigen.

Während sich die deutsche Delegation bewußt einer — an sich berechtigten — Stellungnahme enthielt, wurden die Störversuche von der brasilianischen Presse offen angegriffen. Es habe den Anschein, so schreibt der "ESTADO SÄO PAULO", daß gewisse Kreise, die mit brasilianischen Exportprodukten jahrelang einen lukrativen Zwischenhandel nach Deutschland betrieben Jsaben, befürchten, der Abschluß eines deutschbrasilianischen Handelsvertrages würde ihren dunklen Geschäften ein schnelles Ende bereiten. Man scheine auch, vor allem in England und anderen Ländern des europäischen Kontinents, eine geradezu panische Angst Vor dem Wiederauftauchen deutscher Industrieprodukte nach dem Fortfall der heute noch bestehenden diskriminierenden Bestimmungen zu haben . Die sich an diese Angriffe anknüpfende Mähfiung, die brasilianische Regierung möge endlich nicht mehr die britisch amerikanischen, sondern ihre eigenen Interessen bei den deutschbrasilianischen Verhandlungen berücksichtigen, ist jedenfalls im Itamaraty, dem brasilianischen Außenministeriuni, nicht überhört worden. Das zeigt die Bildung einer "beratenden Kommission für den Abschluß VOM Handelsverträgen", die dem Außenimintsterium eine objektive Berichterstatwng über die jedem Handels vertrag zugrunde liegenden gegenseitigen Interessen ermöglichen soll.

Nach der Ausschaltung der — einem offiziellen Kommunique zufolge >- gegen die Interessen Brasiliens gerichteten Störversuche konnte in der Abfassung der Warenlisten rasch Übereinstimmung erzielt werden; auch die Preisfragen wurden geregelt.

In Rio de Janeiro befürchtet man freilich, vor allem auf Grund der hiesigen Vorkommnisse während der Besprechungen, daß die Hohe Kommission den Vertragsentwurf noch einer sehr eingehenden Überprüfung unterziehen wird. Wenn daher bis zum Inkrafttreten des Handelsvertrages mit Brasilien auch noch Wochen vergehen dürften, so haben die ersten Besprechungen, die eine deutsche Delegation in Obersee seit Kriegsende geführt hat, doch bereits stark die Schwierigkeiten erkennen lassen, denen sädi die Bundesrepublik gegenübersehen ward. Und es ist nicht anzunehmen, daß überall an der Welt das gleiche Interesse und ein gleich stariker Wunsch wie ia Brasilien besteht, nicht mir deutsche Waren zu importieren, sondern auch die deutsche Technik, Wissenschaft und Industrie am dei Entwicklung der eigenen Wirtschaft teilnehmen zu lassen.