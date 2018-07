Inhalt Seite 1 — Erfreuliche Zwischenbilanz Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein solch positives Urteil über Stand und Aussichten der westdeutschen Wirtschaft, wie es der jüngste (Mitte Juni abgeschlossene) Monatsbericht der Bank deutscher Länder enthält, mag selbst die Optimisten in den Reihen der Wirtschaftspolitiker und Konjunkturbeobachrer überrascht haben. Aber was der Bericht sagt, ist (wie immer) gut fundiert. Schönfärberei und Zweckoptimismus wird man also den Verfassern kaum vorwerfen können – es sei denn aus jenem überheblich doktrinären Negativismus heraus, der immer wieder zu erkennen gibt: „Die ganze Richtung paßt uns nicht!“

Wenn der Bericht sagt, daß sich unsre Wirtschaft „nun schon seit einigen Monaten in einer bemerkenswerten Aufwärtsbewegung befindet“, so ist dies kompakte Urteil durch eine große Reihe von positiven Momenten belegt, unter denen die zunehmend günstiger werdende Liquiditätslage der Banken an erster Stelle genannt werden mag. Auch die Bereitschaft der Banken zur Gewährung längerfristiger Kredite ist stärker geworden, dank der Refinanzierungszusagen der Zentralbank. Wenn diese Zusagen bisher auch nicht annähernd in vollem Umfang beansprucht worden sind, so darf dies nicht etwa in dem Sinne ausgelegt werden, als ob sie unwirksam geblieben seien. Der Bericht legt klar, daß die Kreditbereitschaft des Zentralbanksystems der Punkt ist, auf den es entscheidend ankommt – nicht die effektive Kreditgewährung aus dieser Quelle: sehr viel günstiger ist es, wenn die Banken, gesetzt auf den gesicherten Rückhalt bei der Zentralbank, von geh aus ins Geschäft gehen.

Reichliche Reserven

Deutlich wird das aus den Zahlen über die Kredithilfe für das Arbeitsbeschaffungsprogramm (einschließlich Wohnbauförderung). Dabei zunächst ein Blick auf die vorangegangene Vorfinanzierungsaktion vom August 1949: sie ist nun praktisch abgeschlossen, wobei von den verfüglich gestellten 300 Mill. DM (100 Mill. für Exportfinanzierung, 200 Mill. für Investitionen) bis Ende Mai nur 208 Mill. beansprucht worden sind. Vom „neuen“ Programm sind erst III Mill. DM und, wenn man den Sonderfall Bundesbahn „ausklammert“, sogar nur 26 Mill. über das Zentralbanksystem angefordert worden – von einer insgesamt 1808 Mill. ausmachenden Vor- oder Refinanzierungshilfe (bei einem Gesamtbetrag des Programms in Höhe von 3450 Mill.), wovon bisher – also ungerechnet die Eigenfinanzierung und ohne die leider nicht zu ermittelnden Kredite der öffentlichen Hand – 1538 Mill. zugesagt und erst 434 Mill. über die Banken gelaufen sind). Ähnlich zaghaft ist die Hergabe (oder Inanspruchnahme?) der Soforthilfsgelder für Wohn- und Siedlungsbau, Existenzaufbau- und Ausbildungshilfe: im Mai nur 13 Mill. DM, somit insgesamt nur 117 von bereitgestellten 402 Mill. DM bisher!

Dabei ist der Hochbau, entgegen dem üblichen Urteil, bisher ganz gut in Gang gekommen, speziell wohl in Süddeutschland. Schon im April lag, trotz aller Klagen über die Verzögerung des Wohnbauprogramms, die baugewerbliche Erzeugung um ein Viertel höher als zur gleichen Zeit des Vorjahrs, damit dicht unter dem Saisonhöchststand vom September/Oktober 1949. Rund 60 000 Wohnungen (darunter natürlich viel „Überhang“ aus dem letzten Jahr) wurden bis zum April baupolizeilich abgenommen, zugleich wurde (bis April einschließlich) der Bau von 144 000 Wohnungen neu genehmigt. Das ist eine Zahl, die erheblich (um zwei Drittel) über der entsprechenden Vorjahrsziffer liegt. Was für die gesamte Bausaison von Sparkassen (auch Bausparkassen), Banken aller Art und Versicherungsgesellschaften an Hypothekengeldern in Aussicht gestellt war, ist jetzt schon durch feste Zusagen gelegt. Man rechnet im Wildermuth-Ministerium deshalb mit einer Finanzierungssumme von 3 Md. (gegenüber 2,5 Md. im Voranschlag), was „mindestens“ 300 000 Wohnungseinheiten entspricht.

Dabei sind denn auch die Beschäftigtenziffern wieder etwa im saisonüblichen Maße gestiegen, was allerdings nicht im gleichen Maße zu einer Abnahme der Erwerbslosenzahlen geführt hat. Die Gründe dafür sind größtenteils bekannt, so der Zustrom von Heimkehrern und Ostflüchtlingen, auch (in der britischen Zone) von Schulentlassenen aus einem stark besetzten Geburtsjahrgang. Dazu kommt, daß sich bisher Unbeschäftigte (besonders Frauen) als Arbeitsuchende melden und daß – worüber noch ausführlicher zu berichten sein wird – bisher aus der „Fürsorge“ und sonstwie über Gemeinde-oder Ländermittel unterhaltene Personen zunehmend auf die Arbeitslosenfürsorge „abgeschoben“ werden. Das geschieht, besonders neuerdings sehr stark, im Zusammenhang mit der Übertragung der sozialen Lasten von den Ländern auf den Bund, nach dem 1. April. Diese Umgruppierung von den Gemeinde- und Länderhaushalten auf den Bundesetat, wobei praktisch der Bund ab 1. April schon zu zahlen hatte, ohne bereits über die entsprechenden Einnahmen zu verfügen, hat hier zu einerfühlbaren Liquiditätsanspannung geführt, wobei die Bank deutscher Länder bereitwilligst Hilfestellung gab, während dort, bei Ländern und Gemeinden, die Finanzlage zunächst relativ günstig aussieht. (Deshalb wohl, haben auch die Länder ihre laufende Berichterstattung über die Kassenlage neuerdings eingestellt!) Beides ist konjunkturell nicht ungünstig: einesteils haben Länder und Gemeinden „Luft bekommen“, können also manche bisher zurückgestellten Arbeiten finanzieren – andernteils wirken sich die laufenden Ausgaben des Bundes im Sinne des deficit pending aus.

Massenkaufkraft „fast“ stabil