Paris, im Juni

In dem Pariser Avantgarde-Theater „Vieux Colombier“ wirkt seit einiger Zeit ein passionierter junger Theatermann, Raymond Hermantier, dem der verstorbene Charles Dullin seine Schauspielschule vererbt hat. Er bereitet gerade jetzt mit seiner Truppe Inszenierungen für die Festspiele in der südfranzösischen Stadt Nimes vor, die Anfang Juli beginnen werden. Nimes, die Römerstadt, verfügt über die größte Arena von Frankreich, einen elliptischen Steinbau, dessen Längsachse 133 Meter lang ist und der rund 20 000 Zuschauer fassen kann. In diesem Amphitheater, das sonst für Stierkämpfe dient, wird Hermantier Shakespeares „Julius Cäsar“ in Szene setzen. Kaum Dekorationen, als Bühne ein nacktes Bretterplateau, von dem einige Stufen hinunter auf die Sandfläche führen und als natürlichen Hintergrund die grandiosen Steinquadern der Arena. Außerdem wird Hermantier in Nimes Racines „Andromache“ im Dianatempel aufführen und „Die Fliegen“ von Sartre in den Brunnengärten, in denen 5000 Zuschauer Platz finden können.

Um die Aufführung der „Fliegen“ ist ein wilder Streit innerhalb des Stadtrates der Stadt Nimes entbrannt; die kommunistischen Stadtverordneten haben erklärt, sie könnten es nicht zulassen, daß „das morbide und verzweifelte Werk von Sartre auf Kosten der Steuerzahler von Nimes gespielt werde“, und sie drohten an, daß die Aufführung sehr „bewegt“ sein werde, wenn Hermantier auf seinen Plan nicht verzichte. Aber Hermantier gibt nicht nach, er ist entschlossen, Sartre in Nimes aufzuführen. H. v. R.