Price, Waterhouse & Compagnie, die bekannte britische Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, hat jetzt einen Revisionsbericht fertiggestellt, der sich mit der Geschäftspraxis der JEIA beschäftigt. Die Einzelheiten, die aus diesem Bericht bisher bekannt wurden, sind eine Bestätigung der scharfen Kritik, der die JEIA während ihrer Existenz in Deutschland ausgesetzt war. Sie lassen noch nachträglich ein Bedauern darüber wach werden, daß die zuständigen alliierten Stellen dieser Kritik nicht öfter ihr Gehör geschenkt haben. Viele Vorwürfe hätten sie vermeiden können.

Die britischen Revisoren stellten mit erfreulicher Sachlichkeit fest, die JEIA hätte vor allem in der ersten Zeit ihrer Tätigkeit oftmals bessere Preise für die Ausfuhren erreichen können. Auch die Einfuhraufträge habe sie nicht immer an günstigen Märkten untergebracht. Anscheinend, so heißt es weiter, war die Festsetzung der Preise in vielen Fällen von der persönlichen Tüchtigkeit, den Kenntnissen und dem Urteilsvermögen der JEIA-Beamten abhängig. Als „unnötig kompliziert und ungeeignet“ bezeichnen Price, Waterhouse & Compagnie das Buchungssystem der JEIA, das 1948 abgeändert wurde, nachdem die Unvollständigkeit zahlreicher Unterlagen und der Verlust vieler Originaldokumente festgestellt worden war...

Für uns bedeuten die Ergebnisse der britischen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft keine Überraschung. Man hätte es einfacher haben können und nur die westdeutschen Im- und Exporteure zu fragen brauchen, die in den Jahren 1947 und 1948 gezwungen waren, mit dieser Institution, zusammenzuarbeiten. Nur: Die Deutschen hat man nicht gefragt.