Während die Ostberliner „Tägliche Rundschau“, das Rennpferd im Stall der kommunistischen Pressegäule, an Inhalt und Aufmachung ungefähr das Niveau erreicht, das der „Völkische Beobachter“ im März 1945 an schlechten Tagen hatte, sind die anderen sogenannten Zeitungen in der Sowjetzone von einer Art, die in Deutschland bisher gänzlich unbekannt war.