Eines der letzten Überbleibsel aus der Zeit der Kapitulation ist nunmehr beseitigt worden: das Verbot, Jagdwaffen zu besitzen und mit ihnen auf die Jagd zu gehen. General Robertson hat als eine seiner letzten Amtshandlungen eine neue Jagdordnung verkündet, die das Jagdwesen in einem Teil der britischen Zone wieder in deutsche Hände zurücklegt. Gleichzeitig hat die Hohe Kommission die Bundesregierung ermächtigt, eine Schußwaffenordnung zu erlassen, auf Grund deren Westdeutschland in beschränktem Maße wieder Jagdwaffen herstellen und importieren darf. Das Waidwerk, diese sonderbare Mischung aus traditionellen, sentimentalen und wirtschaftlichen Impulsen, die grade in Deutschland zu einer Mischung von Kunst und Handwerk entwickelt worden ist, kann nun endlich wieder zum Bestandteil unseres ländlichen Lebens werden.

Aber ganz ungetrübt ist die Freude der deutschen Jäger nicht. Die Besatzungsmacht hat sich 40 v. H. der britischen Zone zur ausschließlichen Bejagung vorbehalten. Es wird also in Zukunft deutsche und englische Jagdgebiete geben. In den Gebieten, die sich die Besatzungsmacht ausgesucht hat – die schlechtesten sind es natürlich nicht – werden die deutschen Grundbesitzer und Jagdpächter vorerst nicht mehr, oder noch nicht jagen dürfen. Das ist eine bittere Pille. 60 von 100 Jägern jubilieren über die wiedergewonnene Jagdfreiheit, die restlichen 40 aber sind expropriiert. Die Jagdverbände in den Bundesländern beschäftigen sich bereits mit der Frage, wie man diesen jagdlichen Obdachlosen des deutschen Waldes in den freigewordenen Teilen der Zone Gelegenheit zur Jagdausübung schaffen könnte. Gesünder und einer Freundschaft zwischen Besatzung und Besetzten zuträglicher wäre es gewesen, diese Teilung der Jagdreviere zu vermeiden. Der Deutsche Jagdschutzverband als Dachorganisation aller westdeutschen Jägervereinigungen hatte General Robertson vorgeschlagen, die Pflege der Jagdreviere und des Wildstandes den Deutschen generell zurückzugeben, mit der Auflage, die Engländer im gewünschten Ausmaß an der Jagd zu beteiligen. General Robertson hat diesen Vorschlag abgelehnt und statt dessen den Trennungsstrich gezogen, während anscheinend der amerikanische Hohe Kommissar in der US-Zone die Beteiligung der Besatzungsmacht am deutschen Wildabschuß einführen will.

Die Engländer buchen als ein Plus ihrer Lösung, daß sie für die beschlagnahmten Reviere über Reparationskonto Entschädigung leisten werden, während die Amerikaner für ihre jagdliche Beteiligung keine Bezahlung vorgesehen haben. Die Entschädigung wird erhebliche Summen ausmachen. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise betragen allein die Jagdpachten des beschlagnahmten Gebiets etwa 4 Mill. DM. Dazu kommen 2 Mill. für entgangene Steuern und Gebühren und für den Wert des von den Engländern erlegten Wildbrets. Denn die neue Verordnung bestimmt, daß jeder Besatzungsjäger behalten darf, was er schießt. Rechnet man in Nordrhein-Westfalen mit etwa 10 000 englischen und belgischen Jägern, dann kostet die jagdliche Recreation jedes jagenden Besatzungsangehörigen 600 DM im Jahr – verglichen mit Sport, Theater und anderen Unterhaltungen ein etwas teurer Spaß. Allein diese Rechnung macht deutlich, daß 40 v. H. des Jagdareals ein zu hoher Prozentsatz ist.

Vom deutschen Gesichtspunkt aus kommt aber noch hinzu, daß die Engländer für den Wildschaden in ihren Revieren und den angrenzenden Feldern nicht aufkommen wollen. Der Jagdpächter aber, dem man zumutet, daß er Wildschaden bezahlen soll, ohne daß er die Schädlinge schießen darf, wird sehr bald seine Pachtung aufgeben, und der Wildschaden bleibt dann auf den ländlichen Gemeinden sitzen. Der notwendige Abschuß grade des Schadwildes wird erfahrungsgemäß von der Besatzungsmacht nicht erfüllt – ob das am Mangel an Zeit oder an Treffsicherheit liegt, bleibe dahingestellt. Es besteht also die Gefahr, daß die Besatzungsjäger in ihren riesigen beschlagnahmten Revieren nicht nur die Jäger gegen sich haben, sondern auch die gesamte Land- und Forstwirtschaft, der sie entschädigungslos wachsende Wildschäden aufbürden.

In die Freude über die freigegebenen Jagden mischt sich also die Sorge um die Entwicklung in den beschlagnahmten Revieren. Tröstlich ist lediglich, daß die Verordnung den englischen Jagdkomitees der Länder, Bezirke und Kreise die Möglichkeit läßt, sich mit den deutschen Interessenten zu beraten und für beide Seiten erträgliche Lösungen zu vereinbaren. Hier ist ein Weg gegeben, in persönlicher Verständigung die Unzulänglichkeit einer gesetzlichen Regelung zu überwinden. Videant Consules ... auf beiden Seiten. C. Dohlen