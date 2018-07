Wien, Ende Juni

Das „internationale“ Bach-Fest der Wiener Gesellschaft der Musikfreunde war in Wahrheit ein österreichisches Musikfest. Zwar stand Bachs Werk im Mittelpunkt, aber die großen Klassiker und Romantiker, die Österreichs musikalische Landkarte zur reichsten der Musikgeschichte machen, waren aufgerufen, dem „Vater aller Harmonien“ zu huldigen. Das Badi-Jubiläum bot eine Gelegenheit, die konzertanten Möglichkeiten der Musikstadt Wien, vermehrt um Künstler „internationaler“ Zugkraft, voll auszulasten, den Kranz der von der Musik geweihten historischen Stätten Österreichs, von Baden und Eisenstadt bis hinaus nach St. Florian, mit Werken von Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert und Bruckner der Bach-Stadt Wien des Jahres 1950 gleichsam ums Haupt zu winden.

Die Sucht nach Repräsentation macht zu gern auch die Werke des religiösen Musikers Bach zu konzertanten Ereignissen, in deren Mittelpunkt der Interpret steht. In diesem Sinne großartig war Herbert von Karajans Deutung der Matthäuspassion und der Hohen Messe. Es gibt heute kaum einen anderen Chor neben dem Wiener Singverein, der eine Chorfuge Bachs in dieser atemberaubenden konzertanten Sicherheit „abspielen“ könnte. Der absolute Gegensatz dazu war die Johannespassion mit dem Thomanerchor unter Günther Ramin. Ähnliche „Weltgegensätze“ waren die Orgelkunst Ramins und Marcel Duprés, aber auch Hindemiths in Tempo und Agogik „klassische“ Wiedergabe des 3. und 6. „Brandenburgischen“ und Scherchens überraschend romantisch-konzertante Deutung der „Kunst der Fuge“ in der sogenannten „Instrumentalrealisierung“ von R. Vuataz. H. R.