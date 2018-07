J. B. Wien, im Juni

Polen hat die offiziellen Außenhandelsnotierungen von Dollar auf Rubel umgestellt, und es wird erwartet, daß die anderen Vorfeldländer dem Beispiel folgen werden. Damit ist also eine Rubel-Union im werden, bei der die Landeswährungen nur noch den Charakter von Scheidemünzen der großen Währungseinheit behalten – solange man es aus taktischen Gründen überhaupt für notwendig hält, in den Satellitenstaaten eigene Währungen zu belassen.

Diese Entwicklung war nach den Beschlüssen des „Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe“ in Sofia (29. August 1949) und vor allem nach der Moskauer Rubel-Umstellung vorauszusehen. Was bedeutet die neue Sowjettaktik praktisch? Die Verrechnung innerhalb des Ostblocks wird ohne Zweifel erleichtert. Man treibt die Autarkie weiter, nicht nur weil man will, sondern auch weil man muß, denn die Westverbindungen sind (ohne West-Kredit!) im Rückgangs Neue Abkommen Moskaus mit den Satelliten sollen den Warenaustausch um 20 bis 30 v. H. erhöhen. – Die Zentralisierung der Außenhandelsgewalt verstärkt die Verhandlungsstellung des Ostens gegenüber dem Westen, Bisher konnte der Westen immer noch mit Kleinstaaten verhandeln, die zum Teil im Außenhandel souverän waren. Jetzt aber schaltet sich Moskau ein.