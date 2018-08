Inhalt Seite 1 — Schaufenster der abendländischen Malerei Seite 2 Auf einer Seite lesen

Von Otto F. Beer

Venedig, im Juni

Kunst ist das Barometer des Weltgeistes. Ihre Bedeutung als Indiz für kaum noch sichtbare Wandlungen rückt sie oft gerade an Brennpunkten der Entscheidung nach vorne. An diesen Symptomcharakter der Kunst wurde man gemahnt, als die Biennale in Venedig eröffnet wurde, die fünfundzwanzigste der im Jahre 1895 begonnenen Reihe. Während die sogenannte „Filmbiennale“ längst jährliche Veranstaltung geworden ist, hat man sich bei der „Esposizione biennale d’arte moderna“ (wie sie offiziell heißt) bemüht, den zweijährigen Rhythmus einzuhalten.

Vor zwei Jahren war es eine Biennale der Unruhe, eine Schau der abendländischen Ratlosigkeit. In den Sälen, die der jüngsten Produktion gewidmet waren, herrschten die Abstrakten vor. Die Surrealisten redeten noch ein gewichtiges Wort mit. Das Gesamtbild der Biennale 1950 ist ganz anders. Gewiß wird niemand erwarten, daß in zwei Jahren alle Maler anders zu malen begonnen hätten, aber wer auf die feineren Charakteristika des Zeitgeistes achten gelernt hat, wird gewisse Veränderungen wahrnehmen. In der italienischen Produktion, die den breitesten Raum einnimmt, ist der Einfluß der abstrakten Malerei deutlich zurückgegangen. Auch Surrealismus findet sich, wie bei den Franzosen, fast nur mehr als eine ferne Reminiszenz. Eine gewisse Festigung im Formalen ist überall zu bemerken. Das Objekt scheint wichtiger geworden, es ist nicht mehr als ein Nebeneinander interessanter Farbzusammenstöße oder Kurven aufgefaßt, sondern scheint einen neuen Realitätssinn anzusprechen. Wohlgemerkt: einen neuen – denn mit irgendeiner Rückkehr zu alten Ausdrucksformen hat das nichts zu tun. Im Gegenteil. Gerade inmitten dieser eindrucksvollen Schau der Moderne wirkt es peinlicher als irgendwo sonst, wenn da etwa aus Spanien oder Portugal ein paar akademische Bilder kommen, die mit althergebrachter Virtuosität zu wirken suchen. Das Leere, Floskelhafte ihres Ausdrucks, ihr Mangel an Aussage wirkt hier doppelt deplaciert.

Für eine Kunst, die über den toten Punkt hinausführen soll, ist innere Ehrlichkeit die erste Voraussetzung. Die heutige Malerei kann nur mit bedingungsloser Aufrichtigkeit demonstrieren, was im Menschen dieser Zeit vorhanden ist. Der Mensch, der Atombomben erfindet, Klassenkämpfe entfesselt, Kriege vorbereitet, Sexualkatastrophen heraufbeschwört und eine ungeheuerliche Kriminalität produziert, ist nun einmal kein liebenswürdiges Darstellungsobjekt. Von ihm wegschauen, hieße schwindeln. Was in Venedig gezeigt wird, ist ein sehr exaktes Konterfei eines Zeitalters.

Daß man trotz alledem eine neue synthetische Kraft spürt, ist dennoch ein tröstliches Zeichen. Vielleicht ähnelt die Situation, die sich auf der diesjährigen Biennale spiegelt, ein wenig derjenigen in der Mitte der zwanziger Jahre. Auch damals ging es um die Überwindung der Nachkriegsmentalität. Damals entstanden die Städtebilder Kokoschkas, damals trat an Stelle des Schreis und der Gefühlsdemonstration die sachliche Beziehung zur Formenwelt unserer Wirklichkeit. Auch damals war eine innere Konsolidierung in der Kunst eher zu verspüren als in der weit schwerer beweglichen Welt des politischen, wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Lebens.

Das Gesicht der venezianischen Ausstellungen wird auch durch die Zitierung gewisser Ahnherren der Moderne bestimmt. 1948 zeigte man die französischen Impressionisten – also den Beginn jenes Auflösungsprozesses der Dingwelt. In diesem Sommer dürften die beiden Säle mit den „Fauves“ und den Kubisten Aufsehen erregen. Vergleicht man etwa den Braque, der im Saal der Fauves gezeigt wird, mit dem Braque des Kubistensaales, so wird einem der Wandel bewußt, der diesen Künstler zu konstruktiven Formlösungen geführt hat. Matisse ist mit prächtigen Beispielen vertreten. Eine Sensation verspricht die Sammelschau von Bildern des „Zöllners“ Rousseau zu werden. Ihr naiver Reiz, die erst heute richtig gewürdigte Groteske dieses „Sonntagsmalers“ mit seinen Familienporträts, trikotbekleideten Sportlern von Anno dazumal und spießbürgerlichen Landpartien zogen schon bei der Eröffnung das meiste Publikum an.