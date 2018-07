Es war im kalten und finsteren Winter 1946/47, als die ersten Zivilamerikanerinnen gelassenen Schrittes in grasgrünen Schuhen durch unsere Trümmerstädte wanderten. Das Leder dieser Schuhe und der dazu passenden Taschen und Handschuhe war so aufregend, daß darüber der Blickfang der Farbe zunächst fast unbeachtet blieb. Die Farbe rächte sich und breitete sich aus; es erschienen die halb- bis dreiviertellangen Kulijacken, die heute noch getragen werden, sie alle zeigten das gleiche aufreizende Grün, alsbald variiert durch Zinnoberrot.

In den letzten Monaten nun wurde die Skala erweitert durch Gelb; ja recht eigentlich hat es den Sieg errungen, vom flammenden Orange der Kordjacken und Anoraks bis zum Mais-, Zitronen- und Sonnengelb der Blusen und Schals. Während die Männer ihre Farbenfreude verschämt auf den Sport beschränken und nur vereinzelt auf die Straße tragen, kennt die der Frauen keine Grenzen mehr – weder der Länder, noch des Alters, noch der Gelegenheit.

Für Doktoranden der Psychologie wäre es eine reizvolle Aufgabe, den Grundlagen dieser Entwicklung nachzuspüren. Die Psychologie, weit über die Erkenntnis der Reizwirkung von Rot auf Stiere und Hähne hinausgehend, kennt seit langem den Begriff des Farbtests, das beruhigende Blau, das geistige Grün, das aggressive Rot. Die Schlüsse, die sich aus Lieblingsfarben oder aus dem Aufbau der Farbpyramiden auf das Individuum ziehen lassen, sind ein Teil ihres wissenschaftlichen Handwerkes. Die Industrie hat sich in einigen Ländern ihre Erkenntnisse zunutze gemacht und das schmutzige Grau oder kalkige Weiß der Arbeitssäle in heitere Farben verwandelt, die auf die Leistung ebenso günstig einwirken sollen wie anderwärts die Radiobegleitung.

Mit der Mode der Farben, der neuen Farbenfreudigkeit hat man sich psychologisch bisher noch wenig beschäftigt. Natürlich ist unser Zeitalter nicht das erste, das in Farben schwelgt. Nicht wenige Männer haben den Zeiten nachgeweint, da auch ihre Kleidung farbige Festlichkeit kannte, die ihnen seit über hundert Jahren verlorengegangen ist. Sie haben die Frauen beneidet, die sich farbig ausleben durften. Trotzdem: auch für Frauen besteht noch ein gewaltiger Unterschied zwischen den satten Farben der Renaissance, dem zarten Himmelblau, Apfelgrün und Eos-Rosa des Rokoko und den Fanfaren der heutigen Modefarben. Den Grund ausschließlich in der Entwicklung der Fotochemie zu suchen, wäre wohl zu oberflächlich. Offenbar handelt es sich um ganz andere Vorgänge: um einen Protest nämlich.

Bezeichnenderweise hat der Farbenrausch fast unmittelbar nach Ende des letzten Krieges eingesetzt; es ist nicht zu kühn, ihn als unterbewußten Protest gegen Tod und Zerstörung anzusehen, als Äußerung einer Vitalität, die einer brutalen, vielleicht auch einer in ihrer Überbetonung neurotischen Note nicht ganz entbehrt. Denn, ehrlich gesagt, ist der Peitschenhieb dieser Farben ein Schlag in das Gesicht unserer Zeit. Zwar sind die Geschichtsperioden, in denen man die Konsequenz aus der Katastrophe zog und sich „in Sack und Asche“ kleidete, recht selten, und die Zahl der sichtlich Büßenden war geringer, als man im allgemeinen annimmt. Diesmal jedoch, da die Katastrophe erschreckend gründlich und langatmig ist, wird diese äußere Buß-Konsequenz überhaupt erst gar nicht gezogen, es wird vielmehr gegen sie protestiert, sie wird überspielt, überschrien undmit bunten Farben zugedeckt.

Es scheint, daß die Flucht in die Farbe fast eine Flucht vor der Erkenntnis und vor der Verantwortung ist. Die Frauen als der vitalere, gefühlsbetontere Teil der Menschheit, symbolisieren in der Wahl der gelben und goldenen Töne den Anspruch auf den Platz an der Sonne. Ihre Farbenfreudigkeit verhüllt ihre Todesangst und meldet den besinnungslosen und verstandeswidrigen Wunsch nach Glück an. Seine Erfüllung ist nicht so sicher. Martha Maria Gehrke