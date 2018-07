Die USA demonstrieren anschaulich das künftige Bild der hochmodernen nationalen Wirtschaftskörper, die das Leben der Menschen viel leichter machen und Wohlstand und Glück begünstigen. Im ostasiatischen Kulturkreis dagegen stoßen wir auf natürlich lebende und deshalb glückliche Völker, die als Selbstversorger ihre Arbeit in natürlicher Weise tun und dadurch ihre Einfalt, ihre Gesundheit und Zufriedenheit großenteils bewahrt haben.“ So äußert sich Eugen Minzenmay in seiner Broschüre „Eine neue Lebensordnung“ zu den großen Auseinandersetzungen der konträren Kulturen und Wirtschaften, die in der Politik als Ost-West-Konflikt bezeichnet werden. Die Schrift ist als erster Band der Reihe „Vom technischen zum menschlichen Zeitalter“ im Verlag Wilhelm Steinebach, München erschienen und ein kleiner Kreis von Männern der pfälzischen Arbeitsverwaltung zeichnet für sie mitverantwortlich, unter ihnen der Arbeitsminister von Rheinland-Pfalz und der Präsident des Landesarbeitsamtes Pfalz.

Minzenmay will der heranwachsenden Jugend Sicherheit und Wohlstand garantieren. Er sagt: Neben dem Grundberuf solle ein Wahlberuf (der als Freude erzeugende Beschäftigung definiert wird) propagiert wenden. Minzenmay beruft sich hier auf die sogenannten 4 H-Clubs in den USA und die Grundtvigsche Volkshochschulbewegung in Dänemark und knüpft an die vielfältig erörterten Pläne der Stadt-Land-Landschaft an. – Die entscheidende Frage, ob sich ein so armes Volk wie das deutsche, umwälzende Lebensgestaltungen leisten kann, bejaht er. Ja, er hält die durch Doppelberufe garantierte Krisenfestigkeit für geradezu notwendig.

Das Grundprinzip lautet: Nur fünf v. H. der Jugend soll die höheren Schulen besuchen, 30 v. H. den notwendigen Bedarf an eigentlichen Fachberufen in Landwirtschaft, Handwerk und Industrie befriedigen – und die restlichen 65 v. H. sollen dem Lebensgrundberuf zugeführt werden, der deshalb als Ideal angesprochen wird, weil er eine Tätigkeit auf universeller Grundlage erlaubt. Minzenmays Programm sieht vor, daß der Junge vom 14. bis zum 18. Lebensjahr mit der Bauernarbeit und den Grundbedingungen des Handwerks vertraut wird. Er wird vielleicht im Hauptberuf Bauarbeiter, Bergmann, Steinbrucharbeiter oder Arbeiter in einer Gießerei werden; doch sein „Wahlberuf“ wird vielleicht Obstzüchter, Imker, Viehzüchter, Siedler oder Versicherungsagent, Gewerkschafts- oder Sozialbeamter sein.

Haupt- und Wahlberuf betreibt er aber nur bis etwa zum 35. Lebensjahr. Dann muß – nach Minzenmay – entsprechend dem Lebensrhythmus, die Arbeit verändert und erleichtert werden, so daß er dann Bürohilfsarbeiter, Apparatewärter (oder leichte Arbeit im Übertagebau), Verkäufer oder Arbeiter an einem Automaten wird, während er weiter im Wahlberuf Obstzüchter, Siedler und Viehzüchter, Versicherungsagent oder Politiker bleibt. Mit 60 Jahren gibt er den Hauptberuf auf und lebt nur seinem Nebenberuf, Minzenmay sagt im Nachsatz seiner Schrift dazu: „Eine solche neuartige Berufs- und Lebensordnung bedarf der sinnvollen Abstimmung auf eine neue Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung.“ – Interessant ist an dieser Theorie, daß sie offenbar in den Kreisen der Arbeitsverwaltung selbst ernst genommen wird.

C. S.