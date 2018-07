Mit einem Aufsatz von 10 000 Worten griff Marschall Stalin kürzlich in höchsteigener Person in der Prawda in einen seit längerem bestehenden heftigen Streit sowjetischer Philologen ein. Es geht dabei um die Frage, ob die Sprache eine Funktion der Gesellschaftsform sei oder nicht. Stalin krönte seine philologische Abhandlung mit dem Satz, daß sich eine Sprache automatisch den veränderten Verhältnissen anzupassen pflege.

Soweit die Theorie. Und nun ein Blick in die Praxis, in das – sowjetische Konversationslexikon. In der 1935-Ausgabe des im Moskauer Ogiz-Verlag erschienenen „Lexikon für den modernen Gebrauch der russischen Sprache“ wird das Wort Denunziation wie folgt ausgelegt: „Eine Waffe in Händen der Bürgerlich-Reaktionären gegen die revolutionäre Bewegung; Beschaffung von Nachrichten für die zaristische oder für andere reaktionäre Regierungen zuungunsten geheimer revolutionärer Tätigkeit.“ In der 1949-Ausgabe des gleichen Werkes im gleichen Verlage heißt es dann: „Denunziation – Wenn man einem Vertreter der rechtmäßigen Behörden über die illegale Tätigkeit anderer Mitteilung macht.“ Das Wort „Kosmopolit“ fand 1935 folgende Auslegung: „Eine Person, die behauptet, keiner bestimmten Nationalität zuzugehören, sondern die ganze Welt als ihr Vaterland betrachtet.“ Aber die Haltung des Kosmopoliten wird 1949 so gedeutete: „Eine antipatriotische bürgerliche Auffassung, die heuchlerisch behauptet, die ganze Welt sei ein Vaterland und die den Wert des nationalen Kulturerbes ablehnt und sich weigert, ihr eigenes Vaterland zu verteidigen.“ – Dies also ist’s, was Stalin die „automatische Veränderung“ der Sprache nennt. Dr. Goebbels nannte es „Sprachregelung“. G. M.