Es ist merkwürdig, daß in einem Lande wie Italien, in dem eine jahrtausendelange künstlerische Tradition heute noch allen Landstrichen das Gepräge einer kulturellen Sättigung gibt, die Lebenskraft der Kunst unserer Zeit und das, was davon in das Land ausströmt, sich gerade in einer der nüchternsten Industrie- und Handelsmetropolen, in dem ganz von Betrieb und Verkehr, von Geschäft und Sachlichkeit erfüllten Mailand, konzentriert hat.