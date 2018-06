Die von Papst Pius XII. am 23. September erlassene Adhortatio ad Clerum universum (nach der italienischen Übersetzung im Osservatore Romano: „Ermahnung an den Klerus der katholischen Kirche über die Heiligkeit des Priesterlebens“) ist nicht nur eine Ermahnung an die katholische Priesterschaft, sondern an alle diejenigen Katholiken, die bisher glaubten, in der „angewandten Religion“, also in der Übertragung des Christentums auf das soziale und politische Gebiet, Christus mehr zu dienen als in der inneren Seelenandacht.