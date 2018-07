R. S. Bonn, im Dezember

Unser Schulwesen glich immer schon einem Ziergarten der deutschen Gründlichkeit. Seitdem sich aber unsere umerzogenen Föderalisten an Erziehungsproblemen versuchen dürfen, ist es zu einem wahren Labyrinth der Lehrpläne und Schulsysteme gekommen, in dem sich kaum noch die Lehrer und schon gar nicht die Schüler zurechtfinden können. In Bonn, wo nicht nur die Politiker die variantenreichen Eigenständigkeiten der elf Bundesländer zu Schau stellen, in Bonn, wo auch die Kinder jener Politiker leben und zur Schule gehen, spiegelt sich das deutsche Schulchaos wie in einer Brennlinse.

Von diesen 2800 Kindern politischer Väter in Bonn dürften etwa 1000 zur Höheren Schule gehen, wo sie neben ihrem Pensum den Unfug eines mißverstandenen Föderalismus täglich in nervenzermürbender Pein studieren können. Sie kommen aus elf verschiedenen deutschen Ländern, das heißt: wenn sie dort „Oberschüler“ waren, so haben sie an den Oberschulen bisher 79 verschiedene Lehrplan- und 39 voneinander abweichende Schulsysteme kennengelernt. Berücksichtigt man nur die Unterschiede in den Sprachfächern (Englisch, Französisch, Latein und Griechisch, wobei also das Spanische, das bekanntlich in Hamburg gelehrt wird, nicht einbezogen ist), dann wirken sich in der Sexta fünf verschiedene Lehrpläne aus, in der Quinta acht, in der Quarta 16, in der Untertertia 32, in der Untersekunda 61 und in der Oberprima bereits 79. Die Unterschiede in den mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächern sind in dieser Aufstellung nicht berücksichtigt.

Was tun die an ihrer Aufgabe verzweifelnden Lehrer in dieser Not? Sie haben sogenannte Förderkurse eingerichtet, in denen die fehlenden Kenntnisse vermittelt werden. Da hat der eine Schüler drei Jahre Latein nachzuholen, weil er aus einer Schule kommt, wo das Lateinische erst drei Klassen später gelehrt wird als hier; der andere hat im Englischen Lücken, denn er kommt aus der französischen Zone, wo das Französische Hauptfach ist. Diese Schüler haben beispielsweise fünf normale Unterrichtsstunden zu je 45 Minuten, dann drei Stunden im Förderkurs zu je 60 Minuten. Kein Wunder, daß Halbwüchsige bei solcher Überbelastung gesundheitlichen Schaden nehmen, wie dies von Amtsärzten auch tatsächlich festgestellt wurde! Ein bescheidener Trost bleibt den Vätern: sie brauchen in Bonn wenigstens nicht die Kosten dieser zusätzlichen Ausbildung zu tragen. Aber in all den vielen Einzelfällen ganz ähnlicher Art, die sich überall in deutschen Bundesländern ereignen, kümmert sich die Schule kaum darum, wie Schüler, die aus der Schule eines anderen Typs kommen, die ihnen fehlenden Kenntnisse nachholen sollen. Man hat ausgerechnet, daß dadurch den Eltern für Nachhilfestunden Kosten von 800 bis 1250 DM entstehen. Übrigens besteht dieses Lehrplanchaos nicht nur an den höheren Schulen; in den gewerblichen Berufsschulen ist es genau so. Auch der Schreinerlehrling wird in Hamburg in den theoretischen Schulfächern anders ausgebildet als in München; und wird sein Vater dorthin versetzt, dann gibt es schulische Schwierigkeiten zu überwinden, die jeder seinem Jungen oder Mädchen gern erspart sehen möchte. So wird die im Grundgesetz garantierte Freizügigkeit für sehr viele Eltern praktisch illusorisch, und es kommt oft vor, daß sich Eltern gegen einen Umzug, möge er auch noch so notwendig sein, mit Rücksicht auf ihre Kinderwehren.

Die Verantwortlichen für diese föderalistische Konfusion sind gegen jede Kritik, besonders von einer nach dem Grundgesetz nicht „zuständigen“ Seite, überaus empfindlich. Auf einen sehr zarten Hinweis des kulturpolitischen Bundestagsausschusses hat die ständige Konferenz der Kultusminister mit überspitzter Kompetenzsucht reagiert. Immerhin ist die Notlage so deutlich, daß sich erfreulicherweise dennoch Ansätze zu einigen halbwegs realistischen Vereinbarungen bemerkbar machen. Es sieht so aus, als ob man sich nun wenigstens über einen gemeinsamen Schulbeginn in den elf Ländern verständigen würde. Auch über die Dauer der Schulzeit scheint man einer Verständigung nähergekommen zu sein: sie wird wohl auf eine 13jährige Schuldauer bis zum Abitur hinauslaufen. Aber sehr schwierig scheint es noch immer zu sein, sich über den Lehrstoff und die Lehrpläne zu verständigen. Denn nichts wird auf Erden bekanntlich so hartnäckig verteidigt wie Steckenpferde, gar wenn man sie sich auf Kosten anderer halten kann. Aber die Geduld der Eltern und der gesamten Öffentlichkeit geht hier rasch zu Ende. Dies dürften die Kultusministerien bald berücksichtigen müssen!