Ob Rechtfertigung in der Vergangenheit oder Vorbild für die Gegenwart – unsere entpersönlichte Zeit erquickt sich am Born des Persönlichen –: die biographische Literatur macht einen großen Teil der Verlagserscheinungen aus. Und das Gemeinsame all dieser Bücher: sie verzichten auf die Form des exakten Berichtes zugunsten romanhafter Ausgestaltung, die nicht der Objektivität Abbruch tun muß, wohl aber die Intensität erhöhen kann. Die volle Abwendung von der Wirklichkeit, ohne das Tatsächliche zu verletzen, hat Edith Sitwell in ihrem Jonathan-Swift-Roman „Ich lebe unter einer schwarzen Sonne“ (Verlag J. Schwann, Düsseldorf, 387 S.) nicht nur versucht, sondern auch meisterlich ausgeführt. Sie beweist, daß der Verzicht auf die äußere Realität sich rechtfertigt, wenn der Autor als Mittler die seelische Substanz der geschilderten Persönlichkeit bis in die geheimsten Tiefen ausschöpfen kann. Der stolze Riese, dessen „Gullivers Reisen“ alles andere als Kindergeschichten sind, ist zum Symbol des durch den Geist einsamen Menschen geworden. Der Name ist in Jonathan Hare geändert, die Spanne seines Lebens in ein unbestimmtes Heute herübergenommen. So entstand eine Ballade, gewirkt aus den Lebenselementen des irischen Sozialschriftstellers, die denen Shaws an knorriger Eigenbrödelei ebenbürtig sind. Briefe und Zitate sind vom Text umschlossen, als seien sie immer ein Ganzes mit ihm gewesen. Der große Mond und die glühende Sonne, blühender Frühling und die Winterkälte leben, wie sie für den mit der Natur so eng verbundenen Swift lebten. Und der graue Staub deckt das Heer der Bettler zu: „Lumpen und immer wieder Lumpen – so brandete das Heer der Bettler vorüber, und Nacht fiel auf die beiden Völker, die allein die Erde bewohnen; fiel auf die Reichen und die Armen.“ Wie ein Wunder schält sich aus sensibelster Andeutung der Charakter des in Selbstzucht und Egoismus langsam versteinernden, nach Ruhm begierigen Einzelgängers heraus, an dem zwei Frauen zugrunde gehen, bevor die Schatten der eigenen Schwäche nach ihm greifen und endlich die Finsternis des Irrsinns ihn hinwegnimmt. Ob Roman oder Biographie – die Ballade dieses härenen Lebens ist vor allem eine wahrhafte Dichtung. H. S.