Die medizinische Wissenschaft veraltet im gleichen Tempo, in dem sie Hochmodernes produziert. Nur sehr flinke Leute kommen da mit. Roderich Menzel, der Tennismeister, ist flink. Deshalb wird sein meisterlich berichterstattendes Werk „Triumph der Medizin“ (Christian Wegner Verlag, Hamburg) im doppelten Sinne ein Erfolgsbuch werden: einmal als Erfolgsreportage im Hinblick auf das Thema und zum andern im Hinblick auf die weiten Leserkreise. Diese Leserkreise aber mögen rasch danach greifen, denn schon während der Drucklegung sind einige der dargestellten Triumphe ein wenig abgeblaßt und einige noch nicht darin berücksichtigte massiv im Anmarsch. Trochs „Peteosthor“, Frederkings durch Meskalininjektionen provozierte „bildernde“ Tiefenpsychologie, Currys bioklimatisch begründete „Einheitstherapie“ und manches andere Zukunftsträchtige enthält das erstaunlich kenntnisreiche Buch noch nicht, und in einer Formulierung wie der, daß die Ultraschall-Therapie der „K.-o.-Schlag gegen die Plagen der Menschheit“ sei, wollen wir keine doppelsinnige Bosheit des Autors vermuten. Alles in allem müssen wir ihm dankbar sein: Er hat sich als hochintelligenter Berichterstatter keineswegs nur im Dunstkreis der Arrivierten aufgehalten, sondern ist auch zu den Zöllnern und Sündern gegangen. Außenseiter wie der diätetische Therapeut der multiplen Sklerose Dr. J. Evers, der Immunbiologe Prof. Enderlein und der mit ebensoviel Leidenschaft wie Inferiorität angefeindete Tuberkulose-Bekämpfer Friedrich Franz Friedmann kommen bei Menzel nicht nur umfangreich zu Worte, er scheut sich auch keineswegs, Ärzteskandale zu enthüllen, von denen die Öffentlichkeit aus ähnlichen Büchern ärztlicher Autoren sonst nie etwas erfährt. Gerade im Zusammenhang mit der – nicht nur an den Namen Friedmann geknüpften – immunbiologischen Tuberkulosebekämpfung berichtet Menzel von den zumeist wahrhaft ungeheuerlichen wirtschaftlichen und medizinalpolitischen Maßnahmen, mit denen man fast ein halbes Jahrhundert hindurch eine wirkliche Erfolgsmethode zu unterdrücken gewillt und imstande war. Er zitiert diesbezüglich auch die Lehrbuch-Äußerung des Rassehygienikers F. Lenz, es sei ungerecht, durch eine wirklich ernsthafte Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten von den Ärzten die Aufopferung ihrer Existenz im Interesse der Volksgesundheit zu verlangen. Menzel buhlt also nicht um die Gunst der Katheder, auch hat er nicht den Zorn der Zunft zu fürchten. Schwere Gesundheitsschädigungen durch weitverbreitete, Heilmittel legt er unbefangen dar, ja, er zitiert sogar den Ausspruch eines anerkannten amerikanischen Universitäts-Mediziners: „Die einzige Sicherheit, die wir haben, ist die: Was wir nicht einnehmen, kann uns auch nicht schaden.“ Solche Schlage flach übers Netz mögen das Publikum erfreuen und – was wichtiger ist – wach machen. Denn mag Menzel sonst auch ein Zivilisationsoptimist von gar zu unbekümmerter Frische sein (am tollsten wohl da, wo er für medizinische Leichen-Ausbeutung zwecks Serumherstellung den sanften Fachausdruck „menschliche Entnahmen“ übernimmt), auf alle Fälle ist er kein Lorbeerzüchter für Ruhmeshallen längst Berühmter. Ihm, der mit auftrumpfender Siegesgewißheit die Stimme des Patienten vertritt, ist sein Enthusiasmus Ernst und seine Verliebtheit in die Fortschrittsmedizin echtes Ethos. Herbert Fritsche