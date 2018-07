Inhalt Seite 1 — Erlebnis und Kritik Seite 2 Auf einer Seite lesen

Würde es im Augenblick, da wir Deutsehen vielleicht wieder Soldaten werden müssen, gerecht sein zu leugnen, daß im vergangenen deutschen Soldatentum auch gute Kräfte wirksam waren? Es sind Kräfte einer Tradition, die sehr wohl zur Grundlage für das soeben geforderte Neue werden könnten! Irm übrigen lehrt das Echo auf jenen Aufsatz, den der Verfasser mit A. M. unterzeichnet hatte, daß persönliche Erlebnisse auch in den Kritiken seiner Ansichten oft entscheidend sind.

Mit großer Verwunderung habe ich dem Artikel „Jugend, zur Aufrüstung“ gelesein. Nach gründlichem Durchdenken meiner Dienstzeit von 1933 bis 1945, in der ich als Rekrutenausbilder, Zugführer, Schwadronschef, Abteilungsführer und in Generalstabsstellungen tätig war und den Krieg an der Front mitgemacht habe, komme ich zu folgendem Schluß: Es entspricht iin keiner Weise den Tatsachen, wenn Herr A. M. so tut, als ob in der Ausbildung in der Wehrmacht „Kasernenhof- und Kasinojargon“, der „Entpersönlichung“ und „Erziehung zur Masse“ im Vordergrund gestanden hätten. Ich kann nur sagen, daß es so etwas in den Truppen teilen, in denen ich diente, überhaupt nicht gab ... Mir ist niemals von einem Vorgesetzten gesagt worden, daß die Ehre eines Offiziers etwas Höheres sei als die eines anderen Menschen, wohl aber, daß der Soldat, dem als Waffenträger von seinem Volke besonderes Vertrauen geschenkt würde, untadelig auftreten müsse... Die deutsche Wehrmacht brauchte zur Erzielung ihrer Leistungen den „Kasernenhof- und Kasinojargon“ nicht zu vergessen, da sie so etwas nie gelernt hatte ...

Sven von Mitzlaff

Die deutlichen Ressentiments des Verfassers sind offenbar auf Erlebnisse gegründet, die in die Zeiten des Niederganges fielen, als die tragende Substanz deutschen Soldatentums auf den Schlachtfeldern zweier Weltkriege verbraucht war und ein braunes oder angebräuntes Epigonentum die Überlieferungen aus drei Jahrhunderten usurpierte. Wenn er aber vor der Überbewertung des Soldatischen warnt, so kann sich der Verfasser damit in der Nachbarschaft großer Soldaten wie Moltke und Beck wissen. Und die Leistungen, die ihrer Erziehungskunst entsprangen, mögen den Verfasser vor die Selbstkritik stellen, wieweit seine Beurteilung einer Überbewertung der Begleiterscheinungen erlegen ist. Die letzteren sollen nicht geleugnet werden: weder die Arroganz des Kasinojargons noch die rüden Erscheinungen des Kasernenhofes. Es greift jedoch über die Grenze historischer Wahrhaftigkeit und menschlichen Taktes hinaus, vom „grauen Ehrenkleid und seinem Prinzip der Entpersönlichung“ zu sprechen, als seien die Leistungen des deutschen Soldaten nur auf seine angebliche Prädestination zum Kadavergehorsam gegründet gewesen. Ja, weiß Gott, es war „Entpersönlichung“ – wenn auch anders als der Verfasser meint –, die die deutsche Ostfront in ihrer hoffnungslosen Minderzahl vier Winter lang dem russischen Ansturm standhalten ließ, und es ist das gleiche Maß an „Entpersönlichung“, vor das sich heute die deutschen Offiziere mit der Forderung nach ihrem Beitrag gestellt sehen, während einer ihrer vornehmsten Repräsentanten noch immer vor fremden Richtern steht ... Echtes Soldatentum erfüllt sich weder in Deutschland noch anderswo in der Militarisierung der Massen, wohl aber müht es sich um die Imponderabilien der Elite. In Deutschland liege sein bestes Fundament seit den Tagen Scharnhorsts in der freiwilligen Einordnung des Staatsbürgers in die verantwortungsbewußt bejahte Pflicht

H. Breithaupt

*

Die Grundsätze der Erziehung und Ausbildung haben Männer bestimmt, deren Persönlichkeiten unantastbar bleiben. Von Seeckt, v. Hammerstein-Equord, Frh. v. Fritsch und Beck sahen hier ihre persönliche Verpflichtung und Verantwortung ... Kadavergehorsam und Mißhandlungen fanden bei diesen Köpfen des Heeres die erbittertsten Gegner. Eintöniger, geistleerer „Gamaschendienst“ war Sünde wider ihren Geist. Das spricht aus Folgendem: „Wer mehr kann, wer leistungsfähiger ist, muß den Unerfahrenen und Schwachen anleiten und führen. Auf solcher Grundlage erwächst das Gefühl echter Kameradschaft, die ebenso wichtig ist zwischen Führer und Mann, wie innerhalb der Mannschaft.“ – „Unerfüllbare Anforderungen schädigen das Vertrauen zur Führung und den Geist der Truppe.“ – „Vom jüngsten Soldaten aufwärts muß überall selbsttätiges Einsetzen der ganzen seelischen, geistigen und körperlichen Kraft gefordert werden. Nur dann erwachsen Männer, die auch in der Stunde der Gefahr Mut und Entschlußkraft bewahren und den schwächeren Kameraden zu kühner Tat mit fortreißen.“ – „Das gegenseitige Vertrauen ist die sicherste Grundlage der Manneszucht in Not und Gefahr.“ – Diese ... Ausbildungsvorschriften ... sind von Armeen anderer Staaten zumindest dem Sinne nach in die eigenen Vorschriften übernommen worden. Sie sind in diesen Armeen der geistige Wegweiser für Führung und Truppe geblieben ...