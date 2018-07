Düsseldorf im Dezember

Musikfilme blieben bisher gewöhnlich Filme um Musiker. Den Dramaturgen dieser Filme erschien ein Symphonie- oder Sonatensatz meist viel zu lang, falls er nicht durch einen Dialog, durch gleitende Bilder, Überblendungen und dergleichen Kurzweil unterbrochen und zerstückelt, wenn nicht von der Musik – abgelenkt wurde. Jetzt ist ein Film in Düsseldorf und Wuppertal zum erstenmal öffentlich vorgeführt worden, der durch die Tat die Theorie beweist, daß es auch umgekehrt geht.

Die Filmhandlung kommt keineswegs zu kurz in dem französischen Miramar-Streifen „Der Weg zum Ruhm“. Sie ist sogar sensationell. Ein heute elfjähriger italienischer Junge, Roberto Benzi, im ärmlichen Maurermilieu aufgewachsen, ganz Kind unter Rangen, entfaltet zunächst auf der Straße, dann in der Kirche eine so ursprüngliche und die Fachleute überwältigende musikalische Begabung, daß er der Lehre bei dem selbstlosen Organisten entrissen und, von einem abgetakelten Dirigenten als musikalisches Wunderkind dirigierend vors Orchester gestellt, durchs Land geschleppt wird. Aber sowohl die Filmhandlung wie der wirkliche Roberto Benzi enthalten sich der billigen Effekte gedrillten Wunderkindertums. Denn dieser im Ausland bereits gefeierte, elfjährige Stabführer, der gewiß ein „Wunder“ an musikalischer Begabung ist, erweist sich im Rahmen der Filmhandlung und als naiver Darsteller als ein so ungebrochenes Vollbluttalent, daß die lausbübischen Episoden der Handlung ihm ebenso überzeugend gelingen, wie sein Gesicht unter den Klängen einer Badischen Tokkata der Großaufnahme standhält und einen von innen leuchtenden Ausdruck entfaltet, wie ihn die Putten und musizierenden Kinderengel der alten Meister in der bildenden Kunst aufweisen.

Neben der Begegnung mit einem faszinierenden kindlichen Darsteller bringt dieser französische Film eine Umwälzung der musikalischen Filmdramaturgie. Endlich ist die Musik nicht nur theoretisch, sondern auch substantiell zum dramatischen Mittelpunkt einer Filmhandlung erhoben worden. Musik von Bach und Mozart, von Mendelssohn, Rossini und Liszt wird nicht mehr zerrissen und zerredet. Eine Tokkata von Bach wird zum Handlungsmotor, ein Satz von Mozart wirklich ausgespielt. Der Übergang des naturbegabten Knaben von einem Tasteninstrument zum andern, vom Akkordeon auf der Straße zur Orgel in der Kirche, die Überleitung von den „Registern“ der Orgel zu den Instrumenten des Orchesters – dies und vieles Fachliche wird richtig, organisch, pädagogisch und dennoch filmdramatisch wirkungsvoll entwickelt. Schließlich erfährt diese musikalische Filmdramaturgie ihre großartige Rechtfertigung: Der Vortrag der symphonischen Dichtung „Les Préludes“ von Liszt unter Benzis Leitung wird hinreißend in filmisches Geschehen übersetzt. Das wirkt von der Musik und ihren Formelementen her so „dramatisch“, daß die Zuschauer der Düsseldorfer deutschen Erstaufführung vor der Leinwand begeistert in Beifall ausbrachen. Es geht also auch so. Ob aber der Film „gehen“ wird? Es wäre schade, wenn diesmal das Publikum versagte. Johannes Jacobi