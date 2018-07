Aktien kehren zur Berliner Börse zurück

Mit der Schließung der Börsen von Berlin, Leipzig und Breslau wurden 1945 Hunderte von Aktien, die nur an diesen Börsen zugelassen waren, heimatlos. Ihre Verwertung war damit zu amtlichen Kursen nicht mehr möglich. Vor etwa eineinhalb Jahren wurde dann die amtliche Kursfeststellung eines Teiles dieser Werte des westdeutschen Börsen unter ausdrücklicher Befreiung vom formellen Zulassungsverfahren übertragen mit der Verpflichtung, bei einer Wiedereröffnung des amtlichen Berliner Verkehrs für die nur in Berlin zugelassenen Effekten die Kursnotiz wiedereinzustellen. In etwa vier Monaten soll es nun so weit sein.

Seit Juli hat Berlin einen geregelten Freiverkehr für Zuteilungsrechte, eine Einrichtung, die es an keinem anderen Platz gibt und die bereits höhere Umsätze aufzuweisen hat als irgendeine Aktienbörse in Deutschland Nachdem jetzt auch die Alliierte Bankenkommission den Wertpapier-Versand aus dem Bundesgebiet nach Westberlin freigegeben hat, trifft man in Berlin eifrig Börsenvorbereitungen. Selbst der Magistrat hat Sonderwünsche zurückgestellt und den Verband des Berliner Bankgewerbes mit der Ausarbeitung einer Börsenordnung beauftragt. Im Gegensatz zu früher dürfte allerdings die Industrie- und Handelskammer, die ja in Berlin nicht mehr die Form einer öffentlichen Körperschaft sondern die eines eingetragenen Vereins hat, nicht Träger der Börse sein. Diese Aufgabe wird wohl jetzt der Verband übernehmen.

Freilich ist der größte Teil der effektives Stücke der Wertpapiere von Berlin nach dem Westen verbracht worden. Deshalb legt man Wert darauf, daß die früher nur in Berlin zugelassenen Effekten auch künftig wieder nur in Berlin zugelassen sind – es sei denn, die Interessenten setzen die Zulassung auch an anderen Börsen durch. Diese repatriierten Stücke würden zusammen mit den aus. der Wertpapierbereinigung zu erwartenden Girosammeldepotansprüchen der Berliner Börse einen ausreichenden Fundun geben.

Ob die Berliner Börse formell neu- oder wiedereröffnet werden soll, istr-noch umstritten. Im zweiten Fall würde die Frage der 1945 auf Befehl der Sowjets in den Ruhezustand versetztes Banken, die ja immer noch zur alten Börse zugelassen sind, akut werden –, was die neuen Banken, insbesondere die Privatbankiers, mit Sorge wegen der Übersetzung des Bankgewerbes betrachten. Ein Sondergesetz des Berliner Magistrats, das die zur früheren Börse zugelassenen Aktien auch als zu einer neuen Börse zugelassen erklärt, würde bei den westdeutschen Börsen die Trennung von den Berliner Werten wohl kaum erleichtern. Sa.

