Das Wiener Burgtheater ist die einzige deutschsprachige Bühne, deren Funktion der der Comédie Française gleicht: bei entschieden konservativem Spielplan den Maßstab im Darstellerischen zu geben, Darum ist es gut, daß jetzt einmal eine Gastspielreise der „Burg“ so manchem, Theaterleiter und Publikum, den Begriff von der Hohen Schule der dramatischen Kunst erneuert. Die Wahl des Stückes – Ibsens glitzernd-böses, heftiges und lapidares Altersdrama „John Gabriel Borkmann“ – sollte nicht befremden. Denn diese pièce noire des gewaltigen Moralisten hat eben jene Perfektion des Handwerklichen, die der Ausziselierung durch die Darsteller die gründlichsten Anlässe gibt. Daß es eine Tragikomödie unter alten Menschen ist, wird ein Reiz mehr gewesen sein; denn was könnte stärker vom letzten (vorderhand letzten) Glanz deutscher Schauspielkunst zeugen als eine Inszenierung, in der Werner Krauß zwischen Käthe Dorsch und Helene Thimig steht? Doch: bezeichnend für das heutige Burgtheater ist, daß diese großen Solisten nicht (wie ehedem die Berühmten) gleichsam von selbst einen Zusammenklang finden, sondern daß ein Regisseur das Gesicht der Aufführung bestimmt. Walter Felsensteins feste und elastische Hand ist in jeder Gebärde, in jedem Tonfall spürbar. Er treibt die Affekte, die kalten und die hitzigen, die verzweifelten und die frivolen, bis in die letzte Schärfe und Zuspitzung. Er läßt diesen Ibsen auf brüchigen Kothurnen spielen, wie eine antike Tragödie, deren Helden sich selbst zu Göttern aufgebläht haben, so daß sie vor den Augen der bestürzten Zuschauer in den Tartarus der Lächerlichkeit abstürzen. Der morsche Koloß Krauß, die ohnmächtig-vermessene Rächerin Helene Thimig, die im Ton so milde und süße, im Tun so harte und schnöde Heimzahlerin Käthe Dorsch – das sind grandiose Chriffren der verstiegenen, gottfernen Selbstherrlichkeit. Und ihnen antworten die Gegengestalten, die Felsenstein nicht minder subtil herauspräpariert hat: die anima Candida des Betrogenen (von Hans Thimig mit allen Finessen des klassischen Naturalismus ausgestattet), der dumme Unband der Jugend (Alfons Duschek), die abstrus gleißende Verführerin (Erika Pelikowsky). cel