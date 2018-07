AUSSENHANDEL

Ein Programm zur Förderung des westdeutschen Exports nach den USA hat das amerikanische Generalkonsulat in Hamburg ausgearbeitet. Das Konsulat wird sich um die Vermittlung von Exportaufträgen bemühen.

Der Anteil der Fertigwaren an der Gesamtausfuhr Westdeutschlands hat sich im Oktober (von 63,5 v. H. im September) auf 69,1 v. H. erhöht. Stärker ausgeführt wurden Walzwerkerzeugnisse, Eisenfertigwaren, Kfz., Maschinen, chemische und elektrotechnische Erzeugnisse.

Schwedens bedeutendster Handelspartner war in den ersten neun Monaten 1950 nach Großbritannien Westdeutschland. Es bezog in der Berichtszeit Waren für 528 Mill. skr. und führte Waren für 426 Mill. skr. nach Schweden aus. Westdeutschlands Exportanteil am schwedischen Außenhandel beträgt 13,4 und der Importanteil 9,9 v. H.

Zwischen Ungarn und Westdeutschland wurde in Budapest ein Handelsabkommen für 1951 mit einem Gesamtvolumen von 66 Mill. abgeschlossen.

AUSLAND

Die Weltzinnerzeugung belief sich im September auf 13 200 t, nachdem sie im August 14 300 t betragen hatte. Der Weltverbrauch an Fertigzinn lag im Juli mit 12 600 t gegenüber dem Vormonat unverändert.