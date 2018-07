In einer Urabstimmung in der eisenverarbeitenden Industrie Nordrhein-Westfalens haben sich 95,87 v. H. der Arbeitnehmer für den erstaunlichen Beschluß ihrer Gewerkschaft ausgesprochen, zur Erzwingung eines Mitbestimmungsrechtes gegebenenfalls in den Streik zu treten. Da die Mitbestimmung auf diese Weise zu einem innerpolitischen Kampfobjekt erster Ordnung geworden ist, mag es um so interessanter sein, einen an der deutschen Innenpolitik unbeteiligten Ausländer darüber zu hören.

In der führenden französischen Zeitung Le Monde untersucht René Lauret ausführlich die Mitbestimmungsfrage. Er stellt zunächst fest, daß die sozialdemokratischen Parteiführer in ihren Erwartungen offenbar viel weiter gehen als die Gewerkschaftsführer. „Es ist eine wirkliche Revolution, die sich hier vorbereitet“, habe Carlo Schmid ihm gesagt. „Ich selbst“, so habe Schmid fortgefahren, „sagte zu den Arbeitern: ,Das ist viel wichtiger als die sogenannte Sozialpolitik. Wartet nicht auf Lohnerhöhungen! Die Mitbestimmung wird euch nichts derartiges bringen.‘ Sie wird ihnen nämlich viel mehr bringen: Selbstgefühl, das Empfinden ihrer Würde, das man hat, wenn man etwas ist, wenn man an der Macht teilnimmt, wenn man selbst die Macht ist.“ Soweit also Carlo Schmid. Ein fundamentaler psychologischer Gesichtspunkt, setzt Lauret hinzu, der vielleicht zum Teil die Mentalität der Arbeiterparteien erklärt. Man irre, wenn man meine, die Arbeiter suchten nur nach materiellen Vorteilen und der Kommunismus würde verschwinden oder seine Angriffslust verlieren, wenn man die Löhne erhöht oder die soziale Gesetzgebung verbessere. In den revolutionären Bewegungen sitze ein Machtwille außerhalb des Wunsches nach höherem Lebensstandard, Machtwille, der viel stärker sei als jener Wunsch. „Als ich Herrn Schmid aufmerksam machte, daß sich das von ihm erwähnte „Gefühl der Würde’ sehr schnell in Machtwillen verwandeln könnte, sagte er: ‚Die Demokratie wird wachsam sein‘...“

Unglücklicherweise, sagt Lauret, sei das letztere keineswegs sicher. Die Mitbestimmung könne ebenso das Triebwerk des Machtwillens werden wie seine Schranke. Man müsse den Mechanismus der Mitbestimmung ganz anders betrachten als die Sozialisierungen (die nach dem Besitzwechsel abgeschlossen sind). Ein Mitbestimmungsgesetz dagegen könne nichts als eine Plattform für die Zusammenarbeit der Unternehmer und Arbeiter sein. Es sei aber fraglich, ob die Grenzen einer solchen Zusammenarbeit so zu ziehen seien, daß sie nicht überschritten werden können. Auf jeden Fall werde nicht das Gesetz über das Schicksal der Reform entscheiden: dieses werde vielmehr abhängen von der täglichen Aktivität derer, die es anzuwenden haben, von ihrem Willen zur Zusammenarbeit oder zum Kampf. Mitbestimmung werde entweder sich täglich bewähren oder täglich scheitern; sie werde sein, was die Partner, aus ihr machen. Versöhnliche Geister sähen darin ein Mittel, die Spannungen zu beenden, eine Art von Sozialismus einzuführen, die den Kapitalismus nicht ausschlösse: im ganzen also einen Kompromiß. Aber diese Auffassung sei nicht allgemein. Wenn ein SPD-Führer sagte, dies werde eine Revolution sein – und man möchte hinzusetzen: eine permanente Revolution –, dann könne man sich der Erwägung nicht enthalten, daß die Mitbestimmung in den Händen entschlossener Politiker und Gewerkschaftler zu einem Instrument der Machtergreifung werden könne. Es sei kein Zweifel, daß manche daran denken, ohne es laut zu sagen. Dem Einwand, daß die Politiker und Gewerkschaftler sich bis heute als nicht besonders entschlossen erwiesen hätten und daß, die deutsche Arbeiterklasse eher passiv als revolutionär sei, müsse mit der Frage entgegnet werden: Wer kann sagen, ob sich nicht die einen wie die andern wandeln werden, wenn man ihnen ein Instrument in die Hand gibt, an dem sie sich üben, weil sie sich seiner täglich zu bedienen haben?

Das Mitbestimmungsgesetz, so schließt Lauret, eröffne drei Möglichkeiten: einmal fruchtbare Zusammenarbeit, wenn es großzügig gemacht sei und versöhnlich gehandhabt werde, zum andern Kampf zwischen den beiden Partnern, wenn jeder seinen Vorteil auf Kosten des andern, suche, drittens eine Leere, ein Nichts, ein verfehltes Experiment, wenn das Gesetz für eine Zusammenarbeit unbrauchbar sein würde. Das letztere, meint Lauret, würde eine schmerzhafte Niederlage für den Sozialismus sein, der dann wahrscheinlich genötigt wäre, die Sozialisierung wieder an die Spitze seines Programms zu setzen, trotz der Mißerfolge, die sie überall gezeitigt habe. D. Z.