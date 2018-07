Inhalt Seite 1 — Noch kein grünes Licht für den Kraftverkehr Seite 2 Auf einer Seite lesen

In Bonn heißt es, Benzin würde von der Bewirtschaftung frei, wenn die Steuererhebungen für Treibstoffe Tatsache würden.

Anfang des Jahres versuchte es Minister Erhard mit der Devise aber reichliche Die Schwarze Markt unterbot ihn, und unter den Druck der Straße (im wörtlichen Sinne) wurde er billiger, zugleich aber blieb das Markenbenzin, um das es sich drehte, knapp. Als sich dann Monat für Monat die Erzeugung der westdeutschen Raffinerien und Hydrierwerke erfreulich steigerte, und Frankreich, Italien, Schweden und die USA fertige Produkte zur Einfuhr anboten, war man schon drauf und dran, das grüne Signal „Freie Fahrt“ zu zeigen, d. n. die Treibstoff rationierung, das letzte Bollwerk der Zwangswirtschaft, aufzuheben. Aber während gerade über die Termine, den Zeitpunkt der Auflösung des Zentralbüros für Mineralöl und die Befriedgung der „privilegierten“ Dieselöl-Verbraucher diskutiert wurde, begann, der Kampf in Korea.

Zunächst entstand nur ein psychologisches Hindernis. „Benzinfreigabe in Deutschland“: das hätte unter diesen Umständen einen Mißton in internationalen Konzert gegeben. Als sich das Kriegsglück zugunsten der UNO-Truppen wendete und andererseits die Importe weiter ungestört hereinkamen, wurde erneut nach den Ende der Treibstoffbeschränkungen und da mir. Beseitigung des Schwarzen (oder besser Grauen) Marktes gerufen. Aber Anfang November entstand eine völlig neue Situation. Nun erst zeigten sich die Auswirkungen des Korea-Krieges und der durch ihn ausgelösten Aufrüstungswelle au dem europäischen Mineralölmarke. Zugesagte Importkontrakte für Fertigprodukte konnten nicht eingelöst werden oder waren plötzlich fragwürdig geworden. Die Ölgesellschaften warntet angesichts der kritischen Versorgungslage, vor einer frühzeitigen Auflösung des Zentralbüros für Mineralöl, und die vom Kraftverkehr ersehnte Freiheit rückte in weite Ferne.

Ebenso wie es bei den Lebensmitteln war, kann es auch nur beim Benzin sein: erst das reichliche Angebot an legaler Ware macht die Markenwirtschaft überflüssig. Gewiß ist die Ausbeute an einheimischem Erdöl in ständigem Wachsen begriffen. Überseeische Rohöle aus Venezuela und Arabien (an denen international kein Mangel ist) kommen planmäßig herein und speisen die erhöhte Durchsatzkapazität der westdeutschen Raffinerien und Hydrierwerke. Aber solange die Crackanlagen, deren Bau in Angriff genommen worden ist, noch nicht laufen oder man die Hydriermöglichkeiten nicht weiter ausschöpfen kann, wird die Bundesrepublik selbst nur etwa 100 000 – 110 000 t Benzin und dazu 10 000 t Treibstoffbenzol produzieren. Bei dem von Monat zu Monat steigenden Umfang der Motorisierung (als Gradmesser des Wiederaufbaus) werden aber im nächsten Jahre mindestens 150 000 t Benzin monatlich gebraucht, um die Nachfrage voll zu befriedigen. Es geht um die Lücke, d. h. die 30 000–40 000 t, die monatlich zusätzlich als Fertigprodukte eingeführt werden müßten. Denn es ist nicht nur fraglich, ob ausländische Raffinerien liefern können, sondern auch ob die Bundesrepublik in der Lage ist, mit Dollardevisen zu bezahlen, soweit die Importe nicht über liberalisierte Handelsverträge oder auf dem Wege von Gegenseitigkeitsgeschäften gehandhabt werden.

Als einen plötzlichen Flankenangriff auf das Benzinproblem könnte man den auf das Betreiben des Bundesfinanzministers gefaßten Kabinettsbeschluß über Treibstoffsteuer und Autobahngebühr bezeichnen. Allerdings war dieser Husarenritt ebensowenig wie derjenige Prof. Erhards zu Beginn des Jahres nach den Regeln der Kriegskunst, d. h. in diesem Falle unter genügender Beachtung der gesetzestechnischen und wirtschaftlichen Voraussetzungen, konzipiert und ausgeführt worden und dürfte deshalb auch sein ursprüngliche Ziel kaum erreichen. Die Entscheidung des Kabinetts für die hohe Treibstoffsteuer und die Autobahngebühr kam nicht nur für die Öffentlichkeit, sondern auch für die Mineralölwirtschaft und selbst fürdas Fachreferat des Bundeswirtschaftsministeriums vollkommen überraschend.

Benzin ist nicht nur in Deutschland, sondern auch in vielen anderen europäischen Staaten ein beliebtes Objekt für die „Steuerschraube“. Da noch die zwingende Notwendigkeit, hinzukam, die Mittel für das Kriegsopfergesetz irgendwoher zu beschaffen, hatte Herr Schäffer Grund anzunehmen, daß Bundesrat/und Bundestag seine Vorlage akzeptieren und sich auch die Öffentlichkeit mit der neuen Belastung des Kraftverkehrs abfinden würde, um so mehr als die Drohung mit der Erhöhung der Einkommensteuer im Hintergrund stand. Aber schon im Verkehrsausschuß des Bundesrates fand der neue Gesetzesentwurf scharfe Ablehnung. Der Kraftverkehr protestierte einmütig, und seine Argumente – daß die deutschen Treibstoffpreise mit 70 Pf. je Liter Benzin und 45 Pf. je kg Dieselkraftstoff weit über dem europäischen Durchschnitt liegen würden, daß man mit der Autobahngebühr den internationalen Durchgangsverkehr behindere und ganz allgemein der gewerbliche Straßentransport in seiner Existenz bedroht sei – erwiesen sich als durchschlagend. Angesichts der Opposition der Länder und der drohenden Unannehmlichkeiten mit den Kraftfahrern suchte man in den Bonner Ministerien nach einem Ausweg und produzierte den Entwurf zu einem Mineralölsteuergesetz ohne Autobahngebühr, mit den geringeren Aufschlägen von 10 und 7 Pf. für Treibstoffe, aber mit einem recht willkürlichen, übereilt ausgearbeiteten Belastungsschema für alle anderen Mineralöl Produkte wie Schmieröl, Heizöl, technische Benzine usw.

In den Ministerien hat man inzwischen erkannt, daß es so nicht gehen würde. Es wurde wiederum eine neue Fassung entworfen, bei der man die krassen prohibitiv wirkenden Sätze für Schmieröl, Bitumen und Heizöl ermäßigte. Dieser letzte (oder vorletzter) Entwurf soll nun nochmals auf die Tagesordnung der Kabinettsitzung und des Bundestagplenums gesetzt werden.